طريقة فطيرة التفاح للشيف سالي فؤاد بالخطوات وفي وقت قصير جداً

طريقة فطيرة التفاح ، العديد من الأطفال يفضلون الفطائر بجميع أنواعها، لكن معظم الأمهات يجدن صعوبة في تحضير الفطائر بالمنزل، حيث تعد فطيرة التفاح من أكثر الأنواع طلباً، وذلك لمذاق التفاح وان معظم الناس يفضلون التفاح كفاكهة، مع أن فطيرة التفاح هي من الحلويات الغربية، لكنها انتشرت بشكل كبير حول العالم وخصوصاً دول الشرق العربي، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لأخر، اليوم سنعرض لك طريقة تحضير فطيرة التفاح في المنزل بكل سهولة.

طريقة فطيرة التفاح

نظراً لكثرة الطلب والتساؤلات حول طريقة عمل فطيرة التفاح، فلقد اخترنا لك افضل طريقة وأسهلهم، وهي طريقة تحضيرها للشيف سالي فؤاد، التي تشتهر بوصفاتها الفريدة والسهلة، ولا تحتوي علي نسب مرتفعة من السكريات أو الدهون، فجميع الوصفات صحية تماماً لجسم الإنسان.

1/4 كوب ماء دافئ.

3/4 كوب حليب (150 مل).

3 ونصف كوب دقيق.

باكو خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

1/2 كوب زبدة سائلة دافئة (100 جرام).

3/4 كوب سكر (150 جرام).

عدد 2 بيض.

باكو فانيليا.

بشر ليمون أو قرفة، إذا كانت العجينة تحتوي علي خميرة فينصح بعدم وضع القرفة واستبدالها ببشر الليمون.

رشه ملح.

للحشو: 6 ثمرات تفاح.

للزينة: سكر بودر منخول.

المقاديرطريقة تحضير فطيرة التفاح

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بتركيز: