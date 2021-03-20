طريقة فطيرة التفاح للشيف سالي فؤاد بالخطوات وفي وقت قصير جداً

طريقة فطيرة التفاح ، العديد من الأطفال يفضلون الفطائر بجميع أنواعها، لكن معظم الأمهات يجدن صعوبة في تحضير الفطائر بالمنزل، حيث تعد فطيرة التفاح من أكثر الأنواع طلباً، وذلك لمذاق التفاح وان معظم الناس يفضلون التفاح كفاكهة، مع أن فطيرة التفاح هي من الحلويات الغربية، لكنها انتشرت بشكل كبير حول العالم وخصوصاً دول الشرق العربي، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لأخر، اليوم سنعرض لك طريقة تحضير فطيرة التفاح في المنزل بكل سهولة.طريقة فطيرة التفاح
نظراً لكثرة الطلب والتساؤلات حول طريقة عمل فطيرة التفاح، فلقد اخترنا لك افضل طريقة وأسهلهم، وهي طريقة تحضيرها للشيف سالي فؤاد، التي تشتهر بوصفاتها الفريدة والسهلة، ولا تحتوي علي نسب مرتفعة من السكريات أو الدهون، فجميع الوصفات صحية تماماً لجسم الإنسان.المقادير
- 1/4 كوب ماء دافئ.
- 3/4 كوب حليب (150 مل).
- 3 ونصف كوب دقيق.
- باكو خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 1/2 كوب زبدة سائلة دافئة (100 جرام).
- 3/4 كوب سكر (150 جرام).
- عدد 2 بيض.
- باكو فانيليا.
- بشر ليمون أو قرفة، إذا كانت العجينة تحتوي علي خميرة فينصح بعدم وضع القرفة واستبدالها ببشر الليمون.
- رشه ملح.
- للحشو: 6 ثمرات تفاح.
- للزينة: سكر بودر منخول.
كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بتركيز:
- في وعاء ضعي الماء الدافئ وملعقة واحدة من السكر وباكو الخميرة، ثم قومي بالتقليب جيداً، حتي تذوب حبيبات السكر، غطي الوعاء جيداً واتركي الخليط لمدة 10 دقائق.
- بعد مرور الوقت ضعي البيض والحليب إلي الخليط وقلبيهم قليلاً، بعدها ضيفي بقيت كمية السكر المتبقية والفانيليا وجزء من الدقيق مع التقليب المستمر، بعدها خطي الخليط وانتظري لمدة 15-30 دقيقة .
- أضيفي إلي الخليط الزبدة السائلة الدافئة وكمية الدقيق المتبقية ورشه الملح بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات جيداً، حتي تصبح عجينة، بعدها خذي قطعة من العجين وقطعيها شرائح طويلة وباقي العجينة ضعيها في قالب بيركس وغطيها واتركيها قليلاً واكملي باقي الخطوات.
- قومي بتقطيع التفاح وازيلي القشرة وقطعيه القطع التي تريدينها، بعدها وزعي قطع التفاح علي وجه عجينة الفطيرة، حتي تغطي كل أجزاء الفطيرة، ثم ضعي شرائح العجين الطويلة علي التفاح من فوق بشكل عكسي، بعدها رشي السكر البودر مع القليل من القرفة علي وجه فطيرة التفاح.
- ضعي قالب فطيرة التفاح في الفرن علي درجة حرارة 180.
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طريقة فطيرة التفاح ، العديد من الأطفال يفضلون الفطائر بجميع أنواعها، لكن معظم الأمهات يجدن صعوبة في تحضير الفطائر بالمنزل، حيث تعد فطيرة التفاح من أكثر الأنواع طلباً، وذلك لمذاق التفاح وان معظم الناس يفضلون التفاح كفاكهة، مع أن فطيرة التفاح هي من الحلويات الغربية، لكنها انتشرت بشكل كبير حول العالم وخصوصاً دول الشرق العربي، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لأخر، اليوم سنعرض لك طريقة تحضير فطيرة التفاح في المنزل بكل سهولة.طريقة فطيرة التفاح
نظراً لكثرة الطلب والتساؤلات حول طريقة عمل فطيرة التفاح، فلقد اخترنا لك افضل طريقة وأسهلهم، وهي طريقة تحضيرها للشيف سالي فؤاد، التي تشتهر بوصفاتها الفريدة والسهلة، ولا تحتوي علي نسب مرتفعة من السكريات أو الدهون، فجميع الوصفات صحية تماماً لجسم الإنسان.المقادير
- 1/4 كوب ماء دافئ.
- 3/4 كوب حليب (150 مل).
- 3 ونصف كوب دقيق.
- باكو خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 1/2 كوب زبدة سائلة دافئة (100 جرام).
- 3/4 كوب سكر (150 جرام).
- عدد 2 بيض.
- باكو فانيليا.
- بشر ليمون أو قرفة، إذا كانت العجينة تحتوي علي خميرة فينصح بعدم وضع القرفة واستبدالها ببشر الليمون.
- رشه ملح.
- للحشو: 6 ثمرات تفاح.
- للزينة: سكر بودر منخول.
كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بتركيز:
- في وعاء ضعي الماء الدافئ وملعقة واحدة من السكر وباكو الخميرة، ثم قومي بالتقليب جيداً، حتي تذوب حبيبات السكر، غطي الوعاء جيداً واتركي الخليط لمدة 10 دقائق.
- بعد مرور الوقت ضعي البيض والحليب إلي الخليط وقلبيهم قليلاً، بعدها ضيفي بقيت كمية السكر المتبقية والفانيليا وجزء من الدقيق مع التقليب المستمر، بعدها خطي الخليط وانتظري لمدة 15-30 دقيقة .
- أضيفي إلي الخليط الزبدة السائلة الدافئة وكمية الدقيق المتبقية ورشه الملح بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات جيداً، حتي تصبح عجينة، بعدها خذي قطعة من العجين وقطعيها شرائح طويلة وباقي العجينة ضعيها في قالب بيركس وغطيها واتركيها قليلاً واكملي باقي الخطوات.
- قومي بتقطيع التفاح وازيلي القشرة وقطعيه القطع التي تريدينها، بعدها وزعي قطع التفاح علي وجه عجينة الفطيرة، حتي تغطي كل أجزاء الفطيرة، ثم ضعي شرائح العجين الطويلة علي التفاح من فوق بشكل عكسي، بعدها رشي السكر البودر مع القليل من القرفة علي وجه فطيرة التفاح.
- ضعي قالب فطيرة التفاح في الفرن علي درجة حرارة 180.
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