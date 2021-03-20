سندوتش كودو الشهير عالمياً بأحلى وصفة ويمكنك عمله للرحلات وللانش بوكس

سندوتش كودو codo sandwich ، يعتبر من السندوتشات السهلة المفيدة صحيا والتي شكلها مغري لكل الأطفال والكبار فهو من أجمل السندوتشات التي تحتوي علي البروتين والخضروات والفيتامينات التي تساعد في نمو الجسم وتعويض احتياجاته اليومية فيعتبر الوصفات السريعة عند الذهاب إلى رحلة أو نزهة خلوية أو picnic فيعتبر هو من افضل و السندوتشات الحديثة بأفكار جديدة لطرق صنع سندوتشات للرحلات والوجبات السريعة snacks و healthy fast food التي يمكن أن تعطها الزوجة لزوجها في العمل أو غداء العمل أثناء الراحة أو من أفكار اللانش بوكس lunch box هو سندوتش الكودو. طريقة عمل سندوتش الكودو طريقة عمل سندوتش الكودو أولاً مكونات السندوتش: أربع قطع من صدور الدجاج مقطعة رفيعة ومقسمة شرائح طويلة ومتبلة مثل البانية.

ثمرة من الفلفل الأخضر الحلو وحبة آخري من الفلفل الأصفر الحلو والفلفل الأحمر الحلو أي تشكيلة من الفلفل الألوان.

حبة من البصل كبيرة الحجم نسبياً.

خس كابوتشا أو خش عادي.

حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم “البندورة الحمراء”.

مكعب من مرق الدجاج ولا ينصح أستخدامه للأطفال أقل من 6 سنوات.

جبن كاسات “جبنه كوبايات”.

شرائح من الجبن المستخدم للسندوتشات.

ملح وبهار مشكل.

خبز فينو “خبز صمون طويل”. ثانياً: طريقة عمل سندوتش الكودو: نحضر المقلاه أو الجريل الشواية ونضع بها كمية الزيت ثم البصل ونقلب حتي يصبح لونه ذهبي جميل ثم إضافة شرائح الدجاج مع الاستمرار في التقليب الجيد.

نضع البهار والملح ومكعب المرق مع الاستمرار في التقليب المستمر وتقليب المكونات من حيت لآخر ومن الأفضل أن يصبح الدجاج جاف جداً من الماء الذي يرسبه عند الطهي له فلابد من تنشيف الدجاج مع استمرار التقليب حتي يصبح كأنه مشوياً دون ماء ويعطي طعم steak ستيك المشوي ذو الرائحة الشهية.

نحضر الخبز الفينو الطويل “الصمون” ثم ندهنه بطبقة من الجبن الكاسات طبقة جيدة ثم نضع عليها طبقة من الخس بعد تقطعيه بشكل مناسب وملائم لحجم الخبز الموجود ويمكنك خبز هذا الخبز في المنزل وعمل به السندوتش وبعد ذلك طبقة من الجبن الشرائح ثم طبقة من الدجاج بعد الطهي ثم بعد ذلك نضع طبقة من الفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر ثم جبن وخس وبعد ذلك يصبح جاهز للأكل بشكل شهي وهو سندوتش كودو. الوسوم

سندوتش كودو codo sandwich ، يعتبر من السندوتشات السهلة المفيدة صحيا والتي شكلها مغري لكل الأطفال والكبار فهو من أجمل السندوتشات التي تحتوي علي البروتين والخضروات والفيتامينات التي تساعد في نمو الجسم وتعويض احتياجاته اليومية فيعتبر الوصفات السريعة عند الذهاب إلى رحلة أو نزهة خلوية أو picnic فيعتبر هو من افضل و السندوتشات الحديثة بأفكار جديدة لطرق صنع سندوتشات للرحلات والوجبات السريعة snacks و healthy fast food التي يمكن أن تعطها الزوجة لزوجها في العمل أو غداء العمل أثناء الراحة أو من أفكار اللانش بوكس lunch box هو سندوتش الكودو. طريقة عمل سندوتش الكودو طريقة عمل سندوتش الكودو أولاً مكونات السندوتش: أربع قطع من صدور الدجاج مقطعة رفيعة ومقسمة شرائح طويلة ومتبلة مثل البانية.

ثمرة من الفلفل الأخضر الحلو وحبة آخري من الفلفل الأصفر الحلو والفلفل الأحمر الحلو أي تشكيلة من الفلفل الألوان.

حبة من البصل كبيرة الحجم نسبياً.

خس كابوتشا أو خش عادي.

حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم “البندورة الحمراء”.

مكعب من مرق الدجاج ولا ينصح أستخدامه للأطفال أقل من 6 سنوات.

جبن كاسات “جبنه كوبايات”.

شرائح من الجبن المستخدم للسندوتشات.

ملح وبهار مشكل.

خبز فينو “خبز صمون طويل”. ثانياً: طريقة عمل سندوتش الكودو: نحضر المقلاه أو الجريل الشواية ونضع بها كمية الزيت ثم البصل ونقلب حتي يصبح لونه ذهبي جميل ثم إضافة شرائح الدجاج مع الاستمرار في التقليب الجيد.

نضع البهار والملح ومكعب المرق مع الاستمرار في التقليب المستمر وتقليب المكونات من حيت لآخر ومن الأفضل أن يصبح الدجاج جاف جداً من الماء الذي يرسبه عند الطهي له فلابد من تنشيف الدجاج مع استمرار التقليب حتي يصبح كأنه مشوياً دون ماء ويعطي طعم steak ستيك المشوي ذو الرائحة الشهية.

نحضر الخبز الفينو الطويل “الصمون” ثم ندهنه بطبقة من الجبن الكاسات طبقة جيدة ثم نضع عليها طبقة من الخس بعد تقطعيه بشكل مناسب وملائم لحجم الخبز الموجود ويمكنك خبز هذا الخبز في المنزل وعمل به السندوتش وبعد ذلك طبقة من الجبن الشرائح ثم طبقة من الدجاج بعد الطهي ثم بعد ذلك نضع طبقة من الفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر ثم جبن وخس وبعد ذلك يصبح جاهز للأكل بشكل شهي وهو سندوتش كودو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سندوتش كودو الشهير عالمياً بأحلى وصفة ويمكنك عمله للرحلات وللانش بوكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.