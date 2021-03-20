كنز في بيتك كريم بالكولاجين الطبيعي بديل البوتكس للبشرة واخفاء التجاعيد وترهلات الوجه

كنز في بيتك كريم بالكولاجين الطبيعي بديل البوتكس للبشرة للقيام بشد البشرة والتخلص من تجاعيد البشرة المبكرة والقضاء على مشكلة الخطوط الرفيعة والقيام بتبيض الجسم وتفتيح المناطق الداكنة والأهم من ذلك أنه يساعد في شد ترهلات الجلد عند القيام باستخدامه بشكل مستمر، لذا نجد الكثير من السيدات والفتيات يبحثون عن ماسكات طبيعية وكريمات منزلية تغنيهم عن تطبيق الكريمات الكيميائية التي تستخدم للبشرة للتخلص من علامات التقدم بالعمر وتحصل على بشرة شباب دائم، لذلك حرصنا اليوم على أن نوفر لكم خطوات سهلة وبسيطة لعمل ماسكات وكريم الكولاجين الطبيعي في المنزل تعرفي عليها وجربيها بنفسك.

كنز في بيتك كريم بالكولاجين الطبيعي بديل البوتكس للبشرة

يعرف لبان الدكر بأنه من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وتقوم بالتفتيح السريع للبشرة من خلال الآتي:

نحضر كمية مناسبة من لبان الدكر وننقعها بقدر مناسب من الماء وتترك طوال الليل.

نقوم باستخدام هذه المياه ونضع بها كمية من القهوة المطحونة وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

يتم استخدام الماسك بطريقة مباشرة على بشرة نظيفة وجافة.

وتترك على البشرة حتى تجف بشكل تام.

ومن ثم نقوم بغسل الوجه، ويتم استخدام القناع أو الكريم الكولاجين على الأقل مرة من كل أسبوع.

ماسك الخبز والحليب

من هذان المكونين تتمكني من الحصول على كريم كولاجين طبيعي عند اتباع الآتي: