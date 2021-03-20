طريقة عمل التشيز كيك بالجيلي، يحبها الأطفال سهلة ولذيذة بارد بدون فرن، تتكون من 3 طبقات اقتصادية وسريعة يمكنك تحضيرها فقط في 10 دقائق، ستقوم بتحضير ال 3 طبقات البسكويت والطبقة الكريمي وطبقة الجيلي اللذيذة، إليك بالتفاصيل طريقة عمل التشيز كيك بالجيلي بمكونات اقتصادية بارد بدون فرن .



طريقة عمل التشيز كيك بالجيلي

قدمنا سابقاً طريقة عمل تشيز كيك الفراولة بالصوص الوصفة الأصلية بطريقة سهلة، والآن طريقة تحضير تشيز كيك الجيلي ببساطة.

باكو ونص بسكويت سادة أولكر.

ملعقتين كبار سمنة سايحة.

طريقة عمل بسكويت التشيز كيك

باستخدام محضرة الطعام، قومي بفرم البسكويت السادة فرم ناعم، ثم أضيفي الزبدة وقلبي معاً، حتى تحصلي علي قوام تماسك مثل رمال البحر.

في كاسات أضيفي البسكويت المفروم واضغطي البسكويت، حتى تتساوي واتركيها في الثلاجة تتماسك لتحضير الطبقة الثانية.

علبة قشطة.

4 قطع جبنة كريمي.

كريم شانتيه خام.

سكر حسب الرغبة.

رشة فانيليا.

1/4 كوب حليب .

طبقة التشيز كيك الثانية

في الخلاط، قومي بإضافة المكونات جميعها (القشطة، الجبنة الكريمي، كريم شانتيه، سكر، فانيليا ، ربع كوب من الحليب )، وأضربيهم حتى تصبح المكونات بقوام كريمي.

ثم أخرجي كاسات التشيز كيك من الثلاجة، وأضيفي إليها طبقة التشيز وساويها بالمعلقة، وأدخليها الثلاجة، لحين تحضير طبقة الجيلي الثالثة.

إليك في مقالة سابقة طريقة عمل تشيز كيك المانجو علي البارد بدون فرن بسهولة.

كوب من الماء المغلي .

كيس من جيلي الفراولة .

. نص كوب من الماء البارد.

تحضير الجيلي

قومي بتقليب الماء المغلي مع كيس من الجلي، ثم أضيفي الماء البارد إليهم، ويمكنك إضافة السكر حسب رغبتك.

ثم أتركي المكونات تبرد، و أخرجي الكاسات من الثلاجة وأضيفي إليها طبقة الجيلي بعد أن تبرد.

وادخليها الثلاجة مدة ساعتين علي الأقل قبل التقديم، حتى تتماسك المكونات معاً.