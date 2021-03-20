طريقة عمل صوص الشوكولاتة لتغليف الكيك والتورتات في دقائق

طريقة عمل صوص الشوكولاتة مطلوب لدي الكثير من ربات البيوت، حيث يرغبون في التعرف علي أسرار عمل صوص الشوكولاتة، الذي يستخدم في تزيين التورتات والجاتوهات، وتغليف الكيك، حتي تعطي شكل جميل مذاق رائع، وجميع الأشخاص يحبون طعم الشيكولاته، خاصة الأطفال الذين يحبون تذوق الشوكولاتة في كل الأحوال، وسوف نتعلم عبر هذا المقال أسرار صوص الشيكولاتة اللذيذ والذي يشبه محلات الحلويات.

مقادير عمل صوص الشيكولاته

ننشر لكل ربات البيوت المكون التي سوف نستخدمه لعمل صوص الشكولاتة في المنزل بأسهل طريقة وهي كالآتي:

نقوم بإحضار ربع كوب من الكاكاو الخام المر

ونحضر معها ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة

3/4 كوب من اللبن أو ما يطلق عليه الحليب

ويجب علي ست البيت أن تكون حريصة علي استخدام كوب واحد يكون مكيال واحد لكل المقادير التي يتم استخدامها في عمل صوص الشيكولاتة

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو

الطريقة التي يتم بها تحضير صوص الشيكولاتة هي سهلة للغاية وتتم من خلال هذه الخطوات لعمل أسرع صوص في دقائق قليلة كالتالي: