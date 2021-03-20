البلح أو التمر له فوائد كثيرة ويعالج كل هذه الأمراض لن تصدق انه صيدلية متنقلة

البلح أو التمر وهو ثمار النخيل، وعرف الإنسان فوائده منذ قديم الأزل وذلك لأنه يعتبر غذاء متكامل يمد جسم الإنسان بكل ما يحتاج أليه الجسم فيتامينات وأملاح ويمده بالطاقة والحيوية وثبت علميا أن كيلو جرام من البلح يعادل كيلو جرام من اللحوم من حيث الفوائد.

وذكر البلح أو التمر في القران الكريم وأوصي به الرسول الكريم،وفي هذا المقال سوف نتحدث ونتعرف مع بعض على فوائد البلح أو التمر والأمراض التي يمكن العلاج به.

أمراض تعالج بالبلح أو التمر

كما سبق القول أن البلح من الثمار الغنية بالفوائد لجسم الإنسان كما يمكننا استخدامه كعلاج لكثير من الأمراض ومن الأمراض التي يمكن علجها بالبلح أو التمر هي

يستخدم في علاج حالات الانميا وضعف الأمعاء وعسر التبول وذلك عن طري تناول منقوع البلح أو التمر والذي يطلق عليه اسم الخشاف ويمكن تناول كوب من منقوعه يوميا صباحا على الريق وكوب مساء قبل النوم

البلح مفيد جدا للحوامل ويساعد في عملية الولادة بسهولة وبدون الم فينصح السيدة الحامل بتناول البلح في فترة الحمل

البلح مفيد جدا لعلاج التهابات اللثه

مدر للبول

يمنع نزيف البواسير والم فتحة الشرج والناسور

علاج للورم والألم التي تصيب الأطراف أو الأقدام

لعلاج السعال لدى الأطفال وذلك عن طريق وضع البلح المهروس مع الحليب وإعطاؤه كشراب للأطفال

دواء وقاتل لديدان المعدة

دواء لعلاج العطاس

دواء يساعد في علاج الشعر فقد صنع من البلح قديما دواء للشعر من اجل الملكه شش والدة صاحب الجلالة ملك القطرين القبلي والبحري جلالة الملك تتي

أنواع البلح أو التمر

توجد أنواع كثيرة جدا من البلح والتمر فنجد منه البلح الرطب والبلح الأخضر والبلح الناشف والبلح العجوه وكل اسم من هذه الأسماء السابقة يطلق على حالة البلح

استخدامات البلح أو التمر

يستخدم الناس البلح أو التمر في عمل المعجنات والحلويات ويستخدمونه في عمل الخشاف عن طريق نقعه في الماء وشرب الماء واكل البلح

يفضل الناس دائما في صومهم الإفطار على التمر أو البلح وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإفطار على البلح