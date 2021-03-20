رشة واحدة من هذا المكون لتطويل شعرك بجنون ووقف تساقط الشعر فورا

تعتبر الحلبة من النباتات الطبيعية الرائة لعلاج الكثير من المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الإنسان، فهي تقوم بضبط مستوى السكر في الدم وتعمل على إنتاج الإنسولين، بالإضافة إلى الفوائد المذهلة التي تمنحها للشعر، فتمنح الحلبة للشعر الصحة الجيدة مما يساعد في إطالته ووقف تساقطه وذلك بفضل الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحتويها، وسواء تم تناولها عن طريق الفم كمشروب أو استخدامها كماسك للشعر عن طريق الوصفات التي سنوضح بعضا منها الآن، وتعالج الحلبة قشرة الشعر وتقضي عليها، مما يجعلها تعزز من نمو الشعر ووقف تساقطه ومنع ظهور الشيب المبكر بالإضافة إلى المظهر الجذاب واللامع الذي تمنحه للشعر.

وصفة الحلبة للشعر

أوضحنا أن الحصول على الحلبة كمشروب أو استخدامها في الوصفات كماسك هو أبرز طرق استخدامها، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل وصفة ماسك الحلبة لعلاج العديد من مشاكل الشعر التي قد تعاني منها والطريقة كالتالي:

نضع مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الحلبة في الماء من الليل بغرض استخدامها في صباح اليوم التالي.

يتم طحن البذور المنقوعة مع الماء لتعطي قوام كريمي في النهاية.

أضف مقدار ملعقتين من زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان أو أي نوع من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي.

يمكن إضافة اللبن أو العسل إلى الخليط في حالة توافره بمقدار ملعقة أو ملعقتين.

يتم فرد الماسك على الشعر ويترك على هذا الوضع ليشطف بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو.

نقع مقدار ملعقة صغيرة من الحلبة في ماء مغلي من الليل ليتم تناولها في الصباح كمشروب حيث تساهم في تقليل تساقط الشعر. يتم غلي ملعقة من الحلبة ثم تنقع في مقدار بسيط من زيت جوز الهند وتترك من الليل حتى الصباح ثم تنزع حبات الحلبة منه ويتم تدليك فروة الرأس بها لمدة 10 دقائق، مع تكرار تلك الوصفة مرتين أو ثلاثة بالأسبوع. يتم إضافة نصف كوب من الحلبة في وعاء كبير مضاف إليه عدد 2 كوب كبير من الماء، وتنقع لمدة يوم ثم يصفى الماء لتشرب في الصباح، ” يجب التنويه على غسل حبات الحلبة قبل النقع” ، بعد ذلك تؤخذ البذور لتوضع في الخلاط مع مقدار بسيط من الماء ليتم عمل عجينة منه، ثم يوضع على الشعر ويلف ويغطى بالكيس البلاستيكي ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء والشامبو، كما يمكن إضافة مقدار ملعقتين أو ثلاثة من أي نوع من الزيوت الطبيعية المتاحة لديكي ويفضل أن يكون زيت جوز الهند.

طرق أخرى للحصول على فوائد الحلبة