طريقة عمل بيتزا الطاسة في عشر دقائق من المنزل بمكونات اقتصادية

البيتزا هي أحد أشهر وجبات العصر والتي تعتبر وجبة متاح وجودها وتناولها في جميع الأوقات من المطاعم وكذلك التحضير السريع المنزلي والذي يشتهر بين الشباب محبين البيتزا، كما تعد البيتزا احد الأكلات المفضلة التي يعشقها الكثير من الناس بكل أنواعها، كما أنها تتصنف بأكثر من مذاق مثل بيتزا الدجاج واللحوم وكذلك بيتزا الجبن ومشتقاته وبسبب كثرة الأسئلة عن طرق التحضير المنزلية باعتبار المطاعم في تلك الفترة شيئاً غير آمن من ناحية التلوث والصحة نقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة عمل بيتزا الطاسة طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كأسين من الماء الدافئ ويمكنك الإضافة حسب الرغبة.

كيلو دقيق متعدد الإستخدام.

مقدار من الزيت النباتي النقي.

ثلاث ملاعق من السكر الناعم.

صلصة البيتزا

رشة ملح. طريقة التحضير نضع نصف كمية الدقيق أولاً في وعاء للعجن مع المكونات المماثلة مثل السكر والخميرة والسكر الأبيض. ثم نقوم بوضع الماء الدافئ تدريجياً نقوم بالعجن جيداً بإستخدام اليدين بحيث يتحكم الشخص في العجينة وكيفية احتوائها ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وفي ذات الوقت لينه. نقوم بوضع غلاف من النايلون أو طبق بلاستيك فوق العجينة بحيث لا يصل الهواء للعجينة لمدة عشرين دقيقة بعد أن تختمر ويزداد حجمها. نقوم بسكب الجزء الآخر من الدقيق المتبقي وسكب الزيت ثم نقوم بالعجن جيداً ونتركها. ثم نقوم بتقطيع العجينة على هيئة دائرة متوسطة الحجم تدهن الصينية بالزيت ونقوم بوضعها في الفرن. ثم وضع مكونات الصلصة على البيتزا والجبنة والخضروات من البصل والفلفل الأصفر ووضعها في الفرن لمدة عشرين دقيقة في الفرن على درجة حرارة متوسطة. وكذلك يتم تكرارها في باقي العجينة وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

البيتزا هي أحد أشهر وجبات العصر والتي تعتبر وجبة متاح وجودها وتناولها في جميع الأوقات من المطاعم وكذلك التحضير السريع المنزلي والذي يشتهر بين الشباب محبين البيتزا، كما تعد البيتزا احد الأكلات المفضلة التي يعشقها الكثير من الناس بكل أنواعها، كما أنها تتصنف بأكثر من مذاق مثل بيتزا الدجاج واللحوم وكذلك بيتزا الجبن ومشتقاته وبسبب كثرة الأسئلة عن طرق التحضير المنزلية باعتبار المطاعم في تلك الفترة شيئاً غير آمن من ناحية التلوث والصحة نقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني. طريقة عمل بيتزا الطاسة طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كأسين من الماء الدافئ ويمكنك الإضافة حسب الرغبة.

كيلو دقيق متعدد الإستخدام.

مقدار من الزيت النباتي النقي.

ثلاث ملاعق من السكر الناعم.

صلصة البيتزا

رشة ملح. طريقة التحضير نضع نصف كمية الدقيق أولاً في وعاء للعجن مع المكونات المماثلة مثل السكر والخميرة والسكر الأبيض. ثم نقوم بوضع الماء الدافئ تدريجياً نقوم بالعجن جيداً بإستخدام اليدين بحيث يتحكم الشخص في العجينة وكيفية احتوائها ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وفي ذات الوقت لينه. نقوم بوضع غلاف من النايلون أو طبق بلاستيك فوق العجينة بحيث لا يصل الهواء للعجينة لمدة عشرين دقيقة بعد أن تختمر ويزداد حجمها. نقوم بسكب الجزء الآخر من الدقيق المتبقي وسكب الزيت ثم نقوم بالعجن جيداً ونتركها. ثم نقوم بتقطيع العجينة على هيئة دائرة متوسطة الحجم تدهن الصينية بالزيت ونقوم بوضعها في الفرن. ثم وضع مكونات الصلصة على البيتزا والجبنة والخضروات من البصل والفلفل الأصفر ووضعها في الفرن لمدة عشرين دقيقة في الفرن على درجة حرارة متوسطة. وكذلك يتم تكرارها في باقي العجينة وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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