طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية في 10 دقائق الذ واحلي بيتزا

طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية من أهم الوجبات التي يقبل عليها الكثير من الفئات المتنوعة سواء كبار أو صغار، كما أنها تعتبر من أهم الأطباق العالمية المعروفة ومن أصل إيطالي فقد انتشرت في البداية بها ومن ثم أصبحت تتداول في كافة المطابخ العالمية ويتم تحضيرها بمكونات متنوعة وحشوات مختلفة، مما جعل ربات البيوت تبتكر في تحضيرها وتقدم لأفراد أسرتها بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة عن القيام بشرائها من الخارج، ولكن يوجد فئة أخرى حتى اليوم لا تتمكن من القيام بها كما يجب أن يكون وبالتالي تبحث عن شتى الطرق التي تساعد في القيام بها بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بالمنزل.

أصبح الآن بإمكانك خطوات تحضير البيتزا في المنزل ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم من خلال اتباع التالي:

نصف كيلو من الدقيق.

القليل من الملح.

ملعقة خميرة.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة زعتر.

ملعقة سكر.

ماء دافئ للعجن.