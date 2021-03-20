طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية في 10 دقائق الذ واحلي بيتزا

طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية من أهم الوجبات التي يقبل عليها الكثير من الفئات المتنوعة سواء كبار أو صغار، كما أنها تعتبر من أهم الأطباق العالمية المعروفة ومن أصل إيطالي فقد انتشرت في البداية بها ومن ثم أصبحت تتداول في كافة المطابخ العالمية ويتم تحضيرها بمكونات متنوعة وحشوات مختلفة، مما جعل ربات البيوت تبتكر في تحضيرها وتقدم لأفراد أسرتها بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة عن القيام بشرائها من الخارج، ولكن يوجد فئة أخرى حتى اليوم لا تتمكن من القيام بها كما يجب أن يكون وبالتالي تبحث عن شتى الطرق التي تساعد في القيام بها بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بالمنزل.طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية في 10 دقائق
أصبح الآن بإمكانك خطوات تحضير البيتزا في المنزل ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم من خلال اتباع التالي:المكونات:
- نصف كيلو من الدقيق.
- القليل من الملح.
- ملعقة خميرة.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة زعتر.
- ملعقة سكر.
- ماء دافئ للعجن.
- في وعاء نقوم بوضع الخميرة والملح والسكر ويقلب الخليط الجاف
- ونقوم بوضع الدقيق والماء الدافيء او اللين وتعجن لمدة دقائق ويتم وضع الزيت حتي تكون عجينة متامسكة.
- اتركيها حتي تخمر تماما لمدة ساعه علي الاقل.
- نقوم بإحضار الصينية وتدهن بالقليل من الزيت.
- من ثم نقوم بخلط مزيج الخميرة للدقيق ويضاف له الزعتر وتقلب المكونات مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع الاستمرار في العجن لعدة دقائق حتى نحصل على القوام المطلوب.
- من ثم تترك جانباً حتى تتخمر لمدة ساعة.
- بعد انتهاء المدة قومي بفرد العجينة في الصينية مع تغريزها بالشوكة لخروج الهواء وضمان التسوية ونبدأ في تحضير البيتزا السريعة.
- من ثم يوزع عليها صلصة البيتزا والزعتر واللحم أو المشروم أو الدجاج كما تفضلين وفي النهاية الجبن الموتزريلا.
تدخل الفرن حتى تمام النضج وتخرج وتقدم وبألف هنا وشفا.
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طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية من أهم الوجبات التي يقبل عليها الكثير من الفئات المتنوعة سواء كبار أو صغار، كما أنها تعتبر من أهم الأطباق العالمية المعروفة ومن أصل إيطالي فقد انتشرت في البداية بها ومن ثم أصبحت تتداول في كافة المطابخ العالمية ويتم تحضيرها بمكونات متنوعة وحشوات مختلفة، مما جعل ربات البيوت تبتكر في تحضيرها وتقدم لأفراد أسرتها بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة عن القيام بشرائها من الخارج، ولكن يوجد فئة أخرى حتى اليوم لا تتمكن من القيام بها كما يجب أن يكون وبالتالي تبحث عن شتى الطرق التي تساعد في القيام بها بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا بالمنزل.طريقه عمل البيتزا السريعة الهشه الطرية في 10 دقائق
أصبح الآن بإمكانك خطوات تحضير البيتزا في المنزل ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم من خلال اتباع التالي:المكونات:
- نصف كيلو من الدقيق.
- القليل من الملح.
- ملعقة خميرة.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة زعتر.
- ملعقة سكر.
- ماء دافئ للعجن.
- في وعاء نقوم بوضع الخميرة والملح والسكر ويقلب الخليط الجاف
- ونقوم بوضع الدقيق والماء الدافيء او اللين وتعجن لمدة دقائق ويتم وضع الزيت حتي تكون عجينة متامسكة.
- اتركيها حتي تخمر تماما لمدة ساعه علي الاقل.
- نقوم بإحضار الصينية وتدهن بالقليل من الزيت.
- من ثم نقوم بخلط مزيج الخميرة للدقيق ويضاف له الزعتر وتقلب المكونات مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع الاستمرار في العجن لعدة دقائق حتى نحصل على القوام المطلوب.
- من ثم تترك جانباً حتى تتخمر لمدة ساعة.
- بعد انتهاء المدة قومي بفرد العجينة في الصينية مع تغريزها بالشوكة لخروج الهواء وضمان التسوية ونبدأ في تحضير البيتزا السريعة.
- من ثم يوزع عليها صلصة البيتزا والزعتر واللحم أو المشروم أو الدجاج كما تفضلين وفي النهاية الجبن الموتزريلا.
تدخل الفرن حتى تمام النضج وتخرج وتقدم وبألف هنا وشفا.
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