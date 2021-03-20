خلطة لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم مجربة وسهلة ومضمونة

خلطة لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم فهناك الكثير من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات بشكل خاص الراغبين في أن يكون شعرها طويلًا، وكثيرًا ما نسمع عن وجود هذه الخلطات، ولكن هل هذا الأمر هو أمر حقيقي ويمكن فعلًا تطويل الشعر 10 سنتيمتر في مدة أسبوع فقط أو أقل، في الحقيقة قدرة تلك الخلطات على تطويل الشعر تختلف من شخص لأخر بشكل عام، وذلك حيث أن كل شعر له قابلية للاستجابة لتلك الخلطات والمكونات.

خلطة لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم

هناك الكثير من الخلطات التي تساعد في تطويل الشعر في أيام قليلة والتي يكون مفعولها كبيرًا، ويتم استخدامها في كثير من البلدان، وهي من الطرق المجربة من أجل تطويل الشعر، ومن تلك الخلطات ما يلي:

خلطة الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يساعد على تطويل الشعر بسهولة وتقويته من الجذور، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

يتم وضع أكياس الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي أو في كمية من الماء المغلي لمدة دقيقة واحدة.

يتم دهن الشعر بمنقوع الشاي الأخضر ويترك لمدة 45 دقيقة على الشعر.

يتم غسل الشعر بالماء البارد.

خلطة البيض لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم

البيض يحتوي على الكثير من الحديد والزنك والفيتامينات والبروتينات اللازمة التي تساعد في تطويل الشعر، كما أنها تعمل على تنعيم بشكل سريع وتقي من تساقط الشعر وتقوي الشعر من الجذور.

مكونات الخلطة:

بياض بيضة.

عسل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستعمال



يتم خلط ملعقة من زيت الزيتون مع بياض بيضة واحدة وملعقة من العسل الطازج.

يتم وضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 20 دقيقة.

ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو.

خلطة عصير البصل

البصل به مادة الكبريت الطبيعية والتي تعزز نمو الكولاجين بالشعر، وذلك يعمل على منح الشعر الطول ويحميه من التعرض للشيب المبكر، ولكن هذه الخلطة تكون رائحتها نفاذة بعض الشيء.

الطريقة: