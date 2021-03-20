وصفات طبيعية لتكثيف وإطالة الرموش والحفاظ عليها من التساقط، الرموش الكثيفة والطويلة من العلامات الجميلة في المرأة التي تجذب الجميع، لذا تسعى جميع السيدات بلا استثناء إلى إطالة وتكثيف رموشهم عن طريق استخدام أدوات التجميل الخاصة بالرموش أو بتركيب الرموش الصناعية، ونتعرض في حياتنا اليومية إلى العديد من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الرموش، مما يقلل من كثافتها، مثل: بعض الأنظمة الغذائية، أو فرك العينين، وهذه المقالة ستساعدك في علاج مشكلة تساقط الرموش وتكثيفها.

وصفات طبيعية لتكثيف وإطالة الرموش

وصفة زيت الخروع، يتميز زيت الخروع باحتوائه على العديد من العناصر الهامة التي تساعد في زيادة كثافة ولمعان الرموش، كما أنه يقتل البكتيريا المتواجدة في العين التي تعيق عملية نمو الرموش، وتسبب التساقط، لذا يمكن تدليك الرموش باستخدام زيت الخروع.

وصفة الفازلين، يساعد الفازلين على علاج تساقط الرموش، ويزيد من كثافتها، ويمكن وضع الفازلين على الرموش ليلاً لترطيبها وزيادة كثافتها.

وصفة زيت الزيتون وجوز الهند

يأتي زيت الزيتون على قائمة الزيوت التي تستخدم في زيادة نمو الرموش والتخلص من تساقطها عن طريق تطبيق زيت الزيتون على الرموش باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة.

زيت جوز الهند، يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E، وحمض اللوريك الذي يقوم بتغذية الرموش وزيادة حجمها، وذلك بتطبيقه على الرموش باستخدام قطعة قطن نظيفة، ويترك حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر صباحاً مع الاستمرار على ذلك لعدة أشهر.

عدم الخلود إلى النوم بدون إزالة المكياج خاصة مكياج العين.

التنظيف اليومي للرموش بواسطة فرشاة صغيرة.

تدليك الرموش لتعزيز وصول الدم إليها.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

متابعة طبيب لعلاج نقص الفيتامينات إن وجد لتأثيرها على تساقط الرموش.

نصائح للعناية بالرموش