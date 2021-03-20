طريقة عمل الكبسة للدايت أو للرجيم بطريقة لذيذة وشهية وصحية لا تؤثر علي الوزن

طريقة عمل الكبسة للدايت “الريجيم” للرياضيين وعشاق الأكلات الصحية خصوصاً أن الكبسة تعد أكثر الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية التي تعد العدو الأول لمن يبحث عن الجسد المتناسق بعيداً عن الترهلات وزيادة الوزن التي تسبب المعاناة للكثيرين فى المحاولة للتخلص من تلك الدهون الضارة والسمنة التي تتسبب فى الكثير من الأمراض ويفضل الكثيرين البعد عن الكبسة بسبب تشبع تلك الوجبة بالسعرات الحرارية لذا سنقدم طريقة عمل الكبسة الدايت أو كبسة الرجيم بخطوات سهلة وبسيطة دون أن تؤثر تلك الطريقة المميزة لخطوات إعداد الكبسة الدايت على طعمها الشهي والمعهود فى اعدد الكبسة بالطريقة المتبعة.

مكونات الكبسة الدايت للرجيم

مكونات الكبسة لا تختلف كثيراً عن طريقة إعداد الكبسة العادية ولكن سيتم استبدال مكونات تحتوى على سعرات حرارية عالية بأخري تحتوى على سعرات حرارية منخفضة دون أن تحدث أي تغيير فى الطعم الشهي للكبسة:

تجهيز خمسة أكواب مرقة لحم “شوربه” يتم النزع الدسم منها.

إحضار 1 كوب أرز كينوا.

تجهيز واحد كيلو لحم يجب أن يتم خليه من الدهون تماماً.

نصف كوب من زيت الزيتون.

تجهيز بصلة متوسطة ويتم تقطيعها إلى شرائح.

حبتين بندورة “طماطم” متوسطتين الحجم يتم فرمهما جيداً.

تجهيز قليل من الفلفل الحار حسب الحاجة.

تجهيز كمون بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

توابل بمقدار صغير مكون من ” حب الهيل – نصف ملعقة من بودر القرفة – ملعقة من الملح حسب الحاجة”.

خطوات إعداد كبسة الدايت