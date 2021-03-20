طريقة عمل الكبسة للدايت أو للرجيم بطريقة لذيذة وشهية وصحية لا تؤثر علي الوزن

طريقة عمل الكبسة للدايت “الريجيم” للرياضيين وعشاق الأكلات الصحية خصوصاً أن الكبسة تعد أكثر الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية التي تعد العدو الأول لمن يبحث عن الجسد المتناسق بعيداً عن الترهلات وزيادة الوزن التي تسبب المعاناة للكثيرين فى المحاولة للتخلص من تلك الدهون الضارة والسمنة التي تتسبب فى الكثير من الأمراض ويفضل الكثيرين البعد عن الكبسة بسبب تشبع تلك الوجبة بالسعرات الحرارية لذا سنقدم طريقة عمل الكبسة الدايت أو كبسة الرجيم بخطوات سهلة وبسيطة دون أن تؤثر تلك الطريقة المميزة لخطوات إعداد الكبسة الدايت على طعمها الشهي والمعهود فى اعدد الكبسة بالطريقة المتبعة.مكونات الكبسة الدايت للرجيم
مكونات الكبسة لا تختلف كثيراً عن طريقة إعداد الكبسة العادية ولكن سيتم استبدال مكونات تحتوى على سعرات حرارية عالية بأخري تحتوى على سعرات حرارية منخفضة دون أن تحدث أي تغيير فى الطعم الشهي للكبسة:
- تجهيز خمسة أكواب مرقة لحم “شوربه” يتم النزع الدسم منها.
- إحضار 1 كوب أرز كينوا.
- تجهيز واحد كيلو لحم يجب أن يتم خليه من الدهون تماماً.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- تجهيز بصلة متوسطة ويتم تقطيعها إلى شرائح.
- حبتين بندورة “طماطم” متوسطتين الحجم يتم فرمهما جيداً.
- تجهيز قليل من الفلفل الحار حسب الحاجة.
- تجهيز كمون بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- توابل بمقدار صغير مكون من ” حب الهيل – نصف ملعقة من بودر القرفة – ملعقة من الملح حسب الحاجة”.
خطوات إعداد كبسة الدايت
- أولا: نحضر اللحمة ونقوم بسلقها فى المرقة.
- ثانيا: إحضار وعاء متوسط ويوضع على النار ويضاف به البصل المقطع إلى شرائح ويتم تقليبه لمدة خمسة دقائق.
- ثالثاً: ويتم أضافه الطماطم والفلفل الحار حسب الكمية المرغوبة والتوابل وملعقة من الصلصلة.
- رابعاً: يتم إضافة المرقة منزوعة الدسم إلى البصل بعد مرور خمسة دقائق من التقليب فى الوعاء.
- خامساً: بعد أن تبدأ عملية غليان المرقة واللحم مع البصل نكوم بإضافة الارز وتترك لمدة ربع ساعة ويتم رفعها من على الموقد.
- نقوم بتقديم الوجبة الشهية ويفضل أن تكون ساخنة وتحتوى معها على طبق من سلطة الخضار ويضاف إليها زيت الزيتون لضمان الحصول على وجبة مفيدة وغنية بالعناصر وخالية من السعرات الحرارية التى تسبب السمنة وزيادة الوزن والتمتع بوجبة كبسة الدايت.
الوسوم
طريقة عمل الكبسة للدايت “الريجيم” للرياضيين وعشاق الأكلات الصحية خصوصاً أن الكبسة تعد أكثر الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية التي تعد العدو الأول لمن يبحث عن الجسد المتناسق بعيداً عن الترهلات وزيادة الوزن التي تسبب المعاناة للكثيرين فى المحاولة للتخلص من تلك الدهون الضارة والسمنة التي تتسبب فى الكثير من الأمراض ويفضل الكثيرين البعد عن الكبسة بسبب تشبع تلك الوجبة بالسعرات الحرارية لذا سنقدم طريقة عمل الكبسة الدايت أو كبسة الرجيم بخطوات سهلة وبسيطة دون أن تؤثر تلك الطريقة المميزة لخطوات إعداد الكبسة الدايت على طعمها الشهي والمعهود فى اعدد الكبسة بالطريقة المتبعة.مكونات الكبسة الدايت للرجيم
مكونات الكبسة لا تختلف كثيراً عن طريقة إعداد الكبسة العادية ولكن سيتم استبدال مكونات تحتوى على سعرات حرارية عالية بأخري تحتوى على سعرات حرارية منخفضة دون أن تحدث أي تغيير فى الطعم الشهي للكبسة:
- تجهيز خمسة أكواب مرقة لحم “شوربه” يتم النزع الدسم منها.
- إحضار 1 كوب أرز كينوا.
- تجهيز واحد كيلو لحم يجب أن يتم خليه من الدهون تماماً.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- تجهيز بصلة متوسطة ويتم تقطيعها إلى شرائح.
- حبتين بندورة “طماطم” متوسطتين الحجم يتم فرمهما جيداً.
- تجهيز قليل من الفلفل الحار حسب الحاجة.
- تجهيز كمون بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- توابل بمقدار صغير مكون من ” حب الهيل – نصف ملعقة من بودر القرفة – ملعقة من الملح حسب الحاجة”.
خطوات إعداد كبسة الدايت
- أولا: نحضر اللحمة ونقوم بسلقها فى المرقة.
- ثانيا: إحضار وعاء متوسط ويوضع على النار ويضاف به البصل المقطع إلى شرائح ويتم تقليبه لمدة خمسة دقائق.
- ثالثاً: ويتم أضافه الطماطم والفلفل الحار حسب الكمية المرغوبة والتوابل وملعقة من الصلصلة.
- رابعاً: يتم إضافة المرقة منزوعة الدسم إلى البصل بعد مرور خمسة دقائق من التقليب فى الوعاء.
- خامساً: بعد أن تبدأ عملية غليان المرقة واللحم مع البصل نكوم بإضافة الارز وتترك لمدة ربع ساعة ويتم رفعها من على الموقد.
- نقوم بتقديم الوجبة الشهية ويفضل أن تكون ساخنة وتحتوى معها على طبق من سلطة الخضار ويضاف إليها زيت الزيتون لضمان الحصول على وجبة مفيدة وغنية بالعناصر وخالية من السعرات الحرارية التى تسبب السمنة وزيادة الوزن والتمتع بوجبة كبسة الدايت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبسة للدايت أو للرجيم بطريقة لذيذة وشهية وصحية لا تؤثر علي الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.