معكرونة العشر دقائق بالطريقة السريعة الصحية الشهية بشكل مختلف

معكرونة العشر دقائق، تعتبر معكرونة العشرة دقائق أو ما تسمي ب “مكرونة” العشرة دقائق من اسرع وألذ الوصفات الإيطالية الجميلة التي تناقلت إلينا حديثا فهي وصفة سريعة صحية لا تؤخذ وقت لا تستهلك الكثير من الأواني فهي إناء واحد فقط يمكنك استخدامة ولا تستهلك كثير من المكونات مجربة دون سليق للمعكرونة فستأكل أشهى المعكرونة السبايسي الشهية. طريقة تحضير معكرونة العشر دقائق سنبدأ أولاً بالمكونات الشهية: نصف كيلو غرام من المعكرونة أي نوع الفرن أو الأسباغيتي أو المرمرية أو الخواتم النوع الذي تفضل في أكله بتلك الطريقة ولكن سنختار الأسباغيتي فستكون لذيذ بها.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

مقدار نصف ثمرة من فلفل ألوان أحمر و أخضر وأصفر ويمكن الاحتفاظ بالنصف الاخر به البذور في التلاجة مغلف.

ملعقتان صلصلة حمراء أو معجون البندورة كما يسمي أو معجون الطماطم.

قرن فلفل حار أخضر أو أحمر مقطع صغير جداً.

ثمرة من البندورة الطازجة “طماطم طازجة” مقطعة مكعبات صغيرة.

مكعب مرق صغير.

ماء مغلي. طريقة تحضير معكرونة العشر دقائق طريقة التحضير لعمل معكرونة العشر دقائق: نحضر وعاء كبير علي الموقد.

نضع جميع المكونات البصل والخضر المقطع.

نضع كيس المعكرونة مقدار النصف كيلو غرام.

نضع معجون الطماطم البندورة.

نضع الماء المغلي.

نقلب جيداً.

نضع البهار من الفلفل الأسمر والكمون والملح حسب الرغبة ويمكن استخدام الشطة ولكن وجود الفلفل الحار حل محل الشطة الحمراء فستكون المعكرونة سبايسي.

عند تمام الانتهاء رجاء عدم الإكثار من الماء المغلي فهو مقدار كوب ونصف من المار لانها لا تحتاج للماء الكثير.

تغرف المعكرونة في طبق التقديم وتزين بالكزبرة الخضراء.

يمكن إضافة بجانب تلك الوجبة لحم مفروم أو كرات اللحم أو الكفتة أو تؤكل بدون شئ أو سلطة خضراء في تحتوي علي جميع العناصر من النشويات وفيتامينات الخضار والمعادن.

يمكنك عمل كفتة الحاتي وسلطة الطحنية بالطحنية والزبادي ويمكن أضافه كزبرة أو بدون إليها فتصبح وجبه متكاملة وغير تقليدية حيث يأكل البعض دائما الكفتة مع الخبز أو الرز البسمتي ولكن تلك أفضل كنوع من التغيير في الأطعمة.

يمكن أضافه لحم أو دجاج ويمكن عند تمام الانتهاء من التسوية أضافه بعض من الجبن الموتزريلا علي الوجة وندخلها الفرن لزيادة جذبيتها.

انتشرت تلك الوجبة علي مواقع التواصل الاجتماعي لما يميزها من سرعة وجمال وطعم ومذاق خاص بها وتنفرد بها معكرونة العشر دقائق. الوسوم

معكرونة العشر دقائق، تعتبر معكرونة العشرة دقائق أو ما تسمي ب “مكرونة” العشرة دقائق من اسرع وألذ الوصفات الإيطالية الجميلة التي تناقلت إلينا حديثا فهي وصفة سريعة صحية لا تؤخذ وقت لا تستهلك الكثير من الأواني فهي إناء واحد فقط يمكنك استخدامة ولا تستهلك كثير من المكونات مجربة دون سليق للمعكرونة فستأكل أشهى المعكرونة السبايسي الشهية. طريقة تحضير معكرونة العشر دقائق سنبدأ أولاً بالمكونات الشهية: نصف كيلو غرام من المعكرونة أي نوع الفرن أو الأسباغيتي أو المرمرية أو الخواتم النوع الذي تفضل في أكله بتلك الطريقة ولكن سنختار الأسباغيتي فستكون لذيذ بها.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

مقدار نصف ثمرة من فلفل ألوان أحمر و أخضر وأصفر ويمكن الاحتفاظ بالنصف الاخر به البذور في التلاجة مغلف.

ملعقتان صلصلة حمراء أو معجون البندورة كما يسمي أو معجون الطماطم.

قرن فلفل حار أخضر أو أحمر مقطع صغير جداً.

ثمرة من البندورة الطازجة “طماطم طازجة” مقطعة مكعبات صغيرة.

مكعب مرق صغير.

ماء مغلي. طريقة تحضير معكرونة العشر دقائق طريقة التحضير لعمل معكرونة العشر دقائق: نحضر وعاء كبير علي الموقد.

نضع جميع المكونات البصل والخضر المقطع.

نضع كيس المعكرونة مقدار النصف كيلو غرام.

نضع معجون الطماطم البندورة.

نضع الماء المغلي.

نقلب جيداً.

نضع البهار من الفلفل الأسمر والكمون والملح حسب الرغبة ويمكن استخدام الشطة ولكن وجود الفلفل الحار حل محل الشطة الحمراء فستكون المعكرونة سبايسي.

عند تمام الانتهاء رجاء عدم الإكثار من الماء المغلي فهو مقدار كوب ونصف من المار لانها لا تحتاج للماء الكثير.

تغرف المعكرونة في طبق التقديم وتزين بالكزبرة الخضراء.

يمكن إضافة بجانب تلك الوجبة لحم مفروم أو كرات اللحم أو الكفتة أو تؤكل بدون شئ أو سلطة خضراء في تحتوي علي جميع العناصر من النشويات وفيتامينات الخضار والمعادن.

يمكنك عمل كفتة الحاتي وسلطة الطحنية بالطحنية والزبادي ويمكن أضافه كزبرة أو بدون إليها فتصبح وجبه متكاملة وغير تقليدية حيث يأكل البعض دائما الكفتة مع الخبز أو الرز البسمتي ولكن تلك أفضل كنوع من التغيير في الأطعمة.

يمكن أضافه لحم أو دجاج ويمكن عند تمام الانتهاء من التسوية أضافه بعض من الجبن الموتزريلا علي الوجة وندخلها الفرن لزيادة جذبيتها.

انتشرت تلك الوجبة علي مواقع التواصل الاجتماعي لما يميزها من سرعة وجمال وطعم ومذاق خاص بها وتنفرد بها معكرونة العشر دقائق.

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