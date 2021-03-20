ماهي الاطعمة التي يجب أن يتجنبها مريض السكري من النوع الثاني، دوت الخليج الأطعمة التي تساهم في تفاقم ارتفاع السكر في الدم وتراكم الدهون الضارة، وبالتالي تعيق التحكم و السيطرة على مرض السكري مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الصحة، وتلك الأطعمة نتعرف عليها في التالي.

ماهي الاطعمة التي يجب أن يتجنبها مريض السكري من النوع الثاني:

ذكر موقع " الطبي" قائمة بأهم الأطعمة التي يجب على مريض السكري عدم تناولها والتقليل منها قدر الإمكان وهي:

الأطعمة المليئة بالسكريات: والتي تكون منخفضة الكربوهيدرات وخالية من القيمة الغذائية، وهي أطعمة تسبب ارتفاع في السكر في الدم، وتزيد الوزن.

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض: حيث تساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهي مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة والمعجنات.

منتجات الألبان كاملة الدسم: بسبب احتوائها على دهون مشبعة تعمل على زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم.

اللحوم الدسمة: وذلك بسبب غناها بالدهون المشبعة، والتي ترفع الكولسترول وتزيد الالتهاب في جميع الجسم، وترفع من نسبة تعرض مرضى السكري لأمراض القلب والضغط.

الوجبات الخفيفة المملحة: وهي أطعمة غنية بالدهون غير الصحية تزيد من تراكم الدهون في الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وبالتالي تسبب أمراض القلب.

الأطعمة المقلية: وهي أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة بالإضافة إلى أن السعرات الحرارية بها غير نافعة بل تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم؟

المحليات الطبيعية: وهي ضارة لمريض السكري على عكس الاعتقاد الشائع حيث تسبب ارتفاع السكر في الدم وهي مثل العسل و المربى.

الفواكه المجففة أو المعلبة: بالرغم من فوائدها إلا أنها أطعمة لا تناسب مرضى السكري بسبب غناها بالكسر والسعرات الحرارية وبالتالي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بصورة كبيرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.