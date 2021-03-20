كيف يؤثر التدخين على مرضى فيروس كورونا الجديد، عن ذلك تحدثت عدد من الدراسات الطبية التي وجدت نتيجة الملاحظة لمرضى كورونا أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة وشديدة عند إصابتهم بالفيروس، وهذا يؤكد دراسات سابقة أفادت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بغيرهم، والدراسة التالية أوضحت تأثير خطير لكورونا على صحة المدخنين، وهو في التالي:

كيف يؤثر التدخين على مرضى فيروس كورونا الجديد:

حذر بحث طبي صدر حديثاً أن الأشخاص المدخنين معرضون بشكل كبير لاضطرابات في الدماغ والخلايا العصبية، حين يصابون بفيروس كورونا المستجد، كما أنهم سوف يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي أكثر شدة من غيرهم وذلك بسبب أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي على وجه التحديد.

وأشرفت الباحثة في جامعة مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس للتقنية، صابرينا رحمان، على دراسة بشأن علاقة التدخين باضطرابات عصبية وصدرية، وأخرى في منطقة تعرفُ بـ"الوعائية الدماغية"، عند الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى نشر هذه الدراسة في الصحيفة الدولية للعلوم الجزيئية، وأظهرت أن التدخين يؤثر فعلا على مدة تعافي المريض، أو تفاقم وضعه من جراء الإصابة بالفيروس.

تفاصيل الدراسة:

كشفت الدراسة التي شملت 214 من مرضى كورونا، أن 36.45 في المئة منهم عانوا أعراضاً عصبية، وتبين أن الفيروس قادرٌ أيضا على الوصول إلى المنطقة "الوعائية الدماغية".

ولشرح هذا الاضطراب، يقول الباحثون إن دم الإنسان قد يتخثر من جراء تدخين 13 عاماً، وفي بعض الأحيان ينجمُ ذلك عن مشكلة يعانيها المدخنون في الغالب وهي معروفة في وسط الطبي بـ"نقص التأكسج" أي نقص الأوكسجين في الجسم.

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