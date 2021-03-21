مع اقتراب شهر رمضان تعرفي على طريقة عمل خلية النحل بالتمر لسحور لذيذ، خلية النحل من المعجنات التي أخذت شهرة واسعة بين المعجنات، وذلك لمذاقها الرائع وشكلها الذي يشبه خلية النحل، كما أنها سهلة التحضير، ويوجد منها أشكال متعددة منها الحلو والمالح، ومع اقتراب شهر رمضان تزداد حيرة ربات البيوت في تحضير وجبة السحور، فتجد أن من أفضل وأسهل الوجبات هو عمل خلية النحل بالتمر.

طريقة عمل خلية النحل بالتمر

المكونات: كوب ماء، ملعقة كبيرة خميرة، 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة، تمر، 2 كوب دقيق، نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر، رشة ملح، ملعقة كبيرة زعفران، كوب سكر بودرة، ربع كوب زيت، بيضة، ملعقة صغيرة حليب سائل.

نخلط الدقيق والحليب والبيكنج بودر والملح والسكر والخميرة جيداً حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة الزيت والبيض والزعفران والماء مع العجن بسرعة كبيرة حتى نحصل على عجينة ملساء.

قد تحتاج العجينة لإضافة قليل من الدقيق، ونكمل عجن العجينة بسرعة بطيئة لمدة 3 دقائق على الأقل.

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت مع دهنها من الخارج بالزيت، وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نقوم بالضغط على العجينة لتخرج ما بها من هؤلاء، وتوضع على سطح به دقيق.

تقسم العجينة إلى 15 قطعة على شكل كرات مع حشوها بحبات التمر، وتوضع في صينية دائرية الشكل، وتترك لترتاح قليلاً.

نقوم بتلميع العجينة بخليط من صفار البيض والملح والحليب، وتوزع باستخدام فرشاة.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق، وتترك حتى تبرد.

نقوم بتجهيز خليط الزعفران عن طريق إذابة الزعفران في الحليب، ويصب فوق الخلية بعد أن تبرد.

طريقة تحضير خلية نحلطريقة خلية النحل بالقشطة

المكونات: ربع كوب قشطة، نصف كوب حليب، ملعقة ونصف من عسل النحل.

طريقة التحضير: نقوم بتحضير عجينة خلية النحل بالخطوات السابقة، ويتم تشكيلها على هيئة دوائر متوسطة الحجم مع حشو كل منها بملعقة من القشطة.

نقوم بإغلاق العجينة جيداً مع وضعها في صينية مدهونة بالزيت مع مراعاة تلاصقها جنبا إلى جنب، وندهن وجه العجينة بالحليب.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى تتلون باللون الأحمر.

نقوم بتزيين الخلية بالعسل بعد خروجها من الفرن، وتوضع في طبق التقديم ساخنة.