خطوات ازالة الشنب بالفازلين دون الإحساس بالألم، التخلص من الشعر الزائد الموجود على البشرة من أكثر الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من الفتيات وتحاول طول الوقت البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من الشعر دون الإحساس، بالألم لهذا يمكنكم التعرف من خلال مقال اليوم على أفضل الخطوات التي تساعدك على ازالة الشنب بالفازلين يدون الإحساس بالألم بالمكونات الطبيعية وفي وقت سريع.

ازالة الشنب بالفازلين

قومي بتجهيز ملعقة من طحين الحمص المطحون وثلاث ملاعق من الحليب السائل نصف ملعقة من الفازلين ونصف ملعقة من بودرة الكاكاو قلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم قومي بوضع نصف ملعقة من الفازلين وضعي الخليط على الشعر الذي ترغبين في إزالته ويتم وضع على اتجاه منبت الشعر وتركه لمدة عشر دقائق.

وبعد أن يجف تماما ثم قومي بإزالته الخليط في عكس اتجاه منبت الشعر وبعد الانتهاء قومي بشطف البشرة بالماء الدافئ ويمكن التقاط هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الفازلين للبشرة

يعتبر الفازلين من أقوى المرتبات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل آمن وفعال بجانب أنه يستخدم في ازالة المكياج الموجود على البشرة دون حدوث أي التهاب الوجه واحمراره ويحافظ على الشعر من التقصف ويجعله لامع وصحي، بجانب أن الفازلين يعمل على التخلص من البقع الداكنة عند استخدام صبغات الشعر وطلاء الأظافر ويتم استخدامه في ترطيب البشرة وعلاج الحروق والجروح.

يساعد الفازلين أيضا على تقشير الجلد الميت والمحافظة على نضارة البشرة بجانب أنه يستخدم كمنظف للبشر للتخلص من الأوساخ والبكتريا التي تؤثر على البشرة ويعمل بشكل فعال على ترطيب الشفاه وتكثيف الرموش ويتم استخدامه أيضا في ترطيب الكوع والركبة والكعب.