طريقة عمل الفطائر المقلية اللذيذة بدون فرن للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الفطائر المقلية، فطائر سهلة وطعم لذيذ بمكونات بسيطة في المطبخ وبحشوات مختلفة بشكل رائع وطعم أروع هشة والنتيجة مضمونة، إليك طريقة عمل الفطائر المقلية اللذيذة بدون فرن علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالمقادير 5 كوب من الدقيق .

علبة زبادي .

كوب ماء أو كوب وربع بحسب العجينة .

ملعقة كبيرة خل .

رشة ملح .

رشة سكر . طريقة عمل الفطائر المقلية بالمقادير إليك طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الأبيض بدون كريمة طريقة تحضير الفطائر المقلية: في وعاء كبير، أضيفي الدقيق والملح والسكر وقلبيهم جيداً، وملعقة كبيرة من الخل وعلبة زبادي، وأضيفي الماء من كوب ل كوب وربع حتى تصبح العجينة لينة.

قومي بتكوير العجينة وترتاح 10 دقائق، ثم قطعيها علي كور أصغر.

وبرشة من الدقيق علي لوح خشبي، قومي بفرد العجينة بسمك قليل، وأضيفي إليها الحشوة المفضلة لديك.

من الممكن استخدام الجبنة البرميلي أو الكريمي أو أيا من النقائق السجق أو اللحمة المفرومة المعصجة مع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر أو يمكنك استخدام السوسيس مع جبن الموتزاريلا وغيرها .

قومي بتقفيل الفطائر جيداً ومساواة الأطراف بشكل جيد، حتى لا تفتح أثناء القلي.

وفي زيت ساخن علي نار متوسطة، قومي بقلي الفطائر في الزيت وقليلاً وستلقي الفطائر المقلية ترتفع، خذي من الزيت الساخن وأضيفي علي الطبقة العليا من الفطائر، حتى تنتفخ وقومي بتقليبها الناحية الأخرى، حتى تأخذ الفطائر كلها اللون الذهبي وتتحمر الفطائر .

ترتفع، خذي من الزيت الساخن وأضيفي علي الطبقة العليا من حتى تنتفخ وقومي بتقليبها الناحية الأخرى، حتى تأخذ الفطائر كلها اللون الذهبي وتتحمر . قومي بخروج الفطائر علي ورق مناديل، حتى تنشف من أي زيت متبقي . طريقة تحضير الفطائر المقلية: ويمكنك تقديم الفطائر المقلية اللذيذة في الفطار والعشاء بجانب المشروبات والعصائر، ولن تأخذ منك أي وقت في إعدادها . إليك طريقة عمل الموكا الساخنة بطريقة الكافيهات باحترافية وبدون ماكينة، يمكنك تقديها مع الفطائر صباحاً. الوسوم

طريقة عمل الفطائر المقلية، فطائر سهلة وطعم لذيذ بمكونات بسيطة في المطبخ وبحشوات مختلفة بشكل رائع وطعم أروع هشة والنتيجة مضمونة، إليك طريقة عمل الفطائر المقلية اللذيذة بدون فرن علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالمقادير 5 كوب من الدقيق .

علبة زبادي .

كوب ماء أو كوب وربع بحسب العجينة .

ملعقة كبيرة خل .

رشة ملح .

رشة سكر . طريقة عمل الفطائر المقلية بالمقادير إليك طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الأبيض بدون كريمة طريقة تحضير الفطائر المقلية: في وعاء كبير، أضيفي الدقيق والملح والسكر وقلبيهم جيداً، وملعقة كبيرة من الخل وعلبة زبادي، وأضيفي الماء من كوب ل كوب وربع حتى تصبح العجينة لينة.

قومي بتكوير العجينة وترتاح 10 دقائق، ثم قطعيها علي كور أصغر.

وبرشة من الدقيق علي لوح خشبي، قومي بفرد العجينة بسمك قليل، وأضيفي إليها الحشوة المفضلة لديك.

من الممكن استخدام الجبنة البرميلي أو الكريمي أو أيا من النقائق السجق أو اللحمة المفرومة المعصجة مع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر أو يمكنك استخدام السوسيس مع جبن الموتزاريلا وغيرها .

قومي بتقفيل الفطائر جيداً ومساواة الأطراف بشكل جيد، حتى لا تفتح أثناء القلي.

وفي زيت ساخن علي نار متوسطة، قومي بقلي الفطائر في الزيت وقليلاً وستلقي الفطائر المقلية ترتفع، خذي من الزيت الساخن وأضيفي علي الطبقة العليا من الفطائر، حتى تنتفخ وقومي بتقليبها الناحية الأخرى، حتى تأخذ الفطائر كلها اللون الذهبي وتتحمر الفطائر .

ترتفع، خذي من الزيت الساخن وأضيفي علي الطبقة العليا من حتى تنتفخ وقومي بتقليبها الناحية الأخرى، حتى تأخذ الفطائر كلها اللون الذهبي وتتحمر . قومي بخروج الفطائر علي ورق مناديل، حتى تنشف من أي زيت متبقي . طريقة تحضير الفطائر المقلية: ويمكنك تقديم الفطائر المقلية اللذيذة في الفطار والعشاء بجانب المشروبات والعصائر، ولن تأخذ منك أي وقت في إعدادها . إليك طريقة عمل الموكا الساخنة بطريقة الكافيهات باحترافية وبدون ماكينة، يمكنك تقديها مع الفطائر صباحاً.

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