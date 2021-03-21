طريقة عمل الخنفروش الإماراتي مقرمش من الخارج ولذيذ وهش من الداخل

طريقة عمل الخنفروش الإماراتي مقرمش وهو إحدى وصفات الحلويات التي تشتهر في عدة دول عربية بمسميات كثيرة على حسب البلد فهناك الخنفروش الكويتي و الخنفروش البحريني، ربما المكونات والطريقة متشابهة جداً ولكن كل بلد تقوم بتحضيره بخطوات مختلفة، والخنفروش يمكن أن يتم تحضيره بالفرن أو مقلي وكلاهما لهم مذاق رائع تشتهر هذه الوصفة في رمضان على مائدة الإفطار ضمن أنواع و وصفات الحلويات التي لابد أن تكون في كل بيت بعد الفطور بكونها وصفة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى مجهود تحضر بسرعة، وللعلم أن هذه الوصفة تشبه لقمة القاضي أو الزلابية في مصر وهي مقرمشة جداً ولذيذة.

طريقة عمل الخنفروش الإماراتي مقرمش

المكونات/

نصف كوب أرز مطحون.

نصف كوب حليب طازج.

نصف كوب سكر.

3 بيضات.

قليل من ماء الورد (2 ملعقة).

رشة ملح.

رشة زعفران وهيل مطحون.

فانيلا + ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير الخنفروش الإماراتي

كما ذكرنا أن الخنفروش وصفة حلويات شبه طريقة الزلابيا وهي ضمن الحلويات السهلة والسريعة في مصر منها أيضاً طريقة عمل صوابع زينب اللذيذة وهي حلوى شعبية يعشقها المصريين كبار وصغار، أما عن الوصفات بشكل عام يوجد الكثير لا حصر لها ونحن نقدم لحضراتكم الأنواع من كل البلدان حتى تتذوقون المختلف ويكون لديكم المقدرة في التغيير والتنوع في الوصفات على المائدة.

يخلط السكر مع البيض جيداً حتى يتجانس وسكون كريمي.

يضاف الحليب وماء الورد ويتم الخفق.

ثم يضاف الطحين وبقية المكونات ويمزج حتى يتكون خليط سائل نسبياً يشبه عجينة القطايف أو عجينة البان كيك.

تترك العجينة ترتاح حتى تتفاعل لبضع دقائق.

ثم تقلى في زيت غزير بواسطة ملعقة طعام خذي ملعقة من العجينة وضعيها في الزيت لتكون شكل دوائر جميلة.

تترك حتى تحمر وتنشل على مناشف مطبخ..وبالهنا والشفا.

خطوات تحضير الخنفروش الإماراتي

يمكن أن تدهن صينية غير قابلة للالتصاق بزيت قليل ثم قومي بوضع ملعقة في العجينة بشكل دائري وتدخل الفرن وتقلب على الوجه الآخر بعدما تأخذ اللون الذهبي..تقدم مع دبس التمر أو تؤكل كما هي لذيذة..صحتين وهنا.