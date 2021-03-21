علاج تساقط الشعر :

يعد تساقط الشعرمن الأمور التى تؤرق الكثيرين من الجنسين خاصة فى سن الشباب والكهولة، ومما لاشك فيه بأن تساقط الشعر يتسبب فى الكثير من المشكلات النفسية والصحية لدى الكثيرين، وإليكم فى هذا المقال أسباب تساقط الشعر، وعلاج تساقط الشعر بطرق طبيعية وطرق كيميائية أيضا، وسوف نتناول الأسباب والعلاج .

أسباب تساقط الشعر :

هناك العديد من أسباب تساقط الشعر، وسنذكر أبرزها فى السطور القادمة :

العوامل الوراثية، خاصة الرجال فنجد أن الرجال لديهم العديد من الجينات التى تعمل بشكل كبير على تساقط الشعر، والإصابة بالصلع الوراثى، وهناك أيضا جينات مسؤولة عن فقدان الشعر عند السيدات . العوامل النفسية المضطربة والحزن الشديد، فنجد ممن يعانون من الحزن الشديد والاكتئاب لديهم تساقط فى الشعر خاصة ممن اصيبوا بحالات الهلع، والاكتئاب، والحالات النفسية غير المستقرة . استخدام حرارة عالية على الشعرمثل مكواة الشعر، والاستشوار، وأدوات تجفيف الشعر، ومكواة السيراميك، وكذلك استخدام المواد الكيميائية الضارة مثل الفورمالين، والبروتين، والكيرياتين، والصبغة الغير طبيعية، وقد حذر الاستاذ الدكتور /هانى الناظر من استخدام مثل هذه المواد لأنها تتسبب فى تساقط الشعر وفقدانه، كما أوضح بأنه لايوجد زيرو فورمالين أو بروتين بمعنى أن هذه المواد تضر الشعر ولاتفيده مطلقا سوى بضعة أسابيع ثم يتعرض الشعر للتساقط بعد ذلك . نقص إفراز الغدة الدرقية، فحينما يتعطل إفراز الغدة الدرقية أو ينقص إفرازها يتساقط الشعر بشكل كبير للغاية، وكذلك وجود الأنيميا وفقر الدم فهذا يتسبب فى تساقط الشعر، وتكسره، وضياع بريقه، وكذلك نقص فى فيتامين د، يؤدى إلى فقدان الكثير من الشعر،وكذلك وجود خلل مناعى فى الجسم، مما يجعله يهاجم بصيلة الشعر السليمة، ومن ثم يتساقط الشعر الجيد . الولادة والحمل عند السيدات، ويعود ذلك إلى عدم انتظام هرمونات الأنوثة، ويتسبب ذلك فى تساقط الشعر، ويعود إلى وضعه الطبيعى بعد الولادة فى معظم الأحيان .

استخدام الطرق الطبيعية لعلاج تساقط الشعر مثل البعد عن التوتر والقلق المبالغ فيه، والبعد عن الحزن والاكتئاب، وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل كبير، وتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على الفيتامينات والأملاح المعدنية، وتجنب التلوث البيئى، والبعد عن الأتربة . تنظيف الامشاط وفرشاة الشعر، خاصة وأنهما يحتويان على العديد من الجاثيم والميكروبات التى تتسبب فى تساقط الشعر . التعرض الكافى لأشعة الشمس خاصة فى أوقات الصباح والحصول على القدر الكافى من فيتامين د، وكذلك تناول الأسماك، والجرجير، والحليب، والبيض. تدليك الشعر بمياه البصل، والزيوت الطبيعية، وتدليك فروة الرأس بانتظام، مما يساعد على تدفق الدورة الدموية فى الشعر . استخدام البلازما بى ار بى، والتى تعمل على تنشيط حركة ونمو البصيلات فى الشعر، والإقلال من تساقط الشعر، وعلاج أمراض الثعلبة، كما أنها تعمل على ملء الفراغات الموجودة فى الشعر . العلاج عن طريق الكورتيزون، فمن المعروف بأن الكرتيزون يعمل بشكل كبير على علاج تساقط الشعر .

علاج تساقط الشعر :