طريقة تفتيح البشرة و تبيضها في أسبوع واحد فقط نتيجة هائله

طريقة تفتيح البشرة و تبيضها في أسبوع يعتبر العسل من أفضل الطرق الطبيعية في علاج البشرة والحفاظ عليها من خلال ماسكات بمكونات طبيعية في المنزل وبسيطة، وسنقدم لكم بالتفصيل في هذا المقال فوائد العسل للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيح البشرة وترطيبها طبيعياً .

العسل الأبيض يعطي البشرة النضارة والنعومة المطلوبة، خاصة ما إذا استخدم مع الليمون.

يعمل علي إخفاء آثار الحبوب في البشرة.

ينضف البشرة، حيث يقوم بقتل البكتيريا والجراثيم الموجودة علي البشرة.

يوحد لون البشرة و ماسك طبيعي لتفتيح البشرة .

. يعمل علي التقليل من ظهور حب الشباب والقضاء عليه لأصحاب البشرة الدهنية.

يحافظ علي صحة البشرة ويقاوم جفاف الجلد وتشققه.

طريقة تفتيح البشرة و تبيضها في أسبوع بالعسل الأبيض

والآن سنقدم لكم أكثر من ماسك باستخدام عسل النحل الأبيض، وبمكونين فقط ستهتمي ببشرتك وترطيبها .

تنظيف البشرة و توحيد اللون بماسك العسل والزبادي

يرطب ماسك العسل والزبادي البشرة، ويطهرها، ويعمل علي تنظيف البشرة، ويزيل الرؤوس السوداء، وحب الشباب.

ملعقة زبادي .

ملعقتين عسل نحل أبيض.

اخلطي المكونات وضعي علي بشرتك الخليط، ثم اتركيه ربع ساعة علي بشرتك، وقومي بغسل بشرتك.

يستخدم مرة أسبوعياً، يقوم بشد البشرة وترطيبها.

من افضل الخلطات للبشرة، وستلاحظي الفرق سريعاً، وتستمتعي ببشرة ناعمة مثل الأطفال .

إليك أيضاً ماسك القهوة لتفتيح البشرة والتخلص من من التجاعيد من أول مرة.

ماسك القرفة والعسل لتنظيف البشرة

لا يصلح للبشرة الحساسة، لكن من افضل الماسكات للبشرة الدهنية، ينضف البشرة ويعقمها، ويزيل الحبوب، ويعالج جفاف البشرة، ويساعد علي تفتيحها، ويقوم بتنعيمها، وإعطائها نضارة (يحرق لأنه ينضف البشرة تماماً) .

ربع ملعقة قرفة .

ملعقتين عسل.

أضيفي الخليط علي بشرتك لمدة 10 دقائق فقط، ولكن إذا لم تتحملي الحرق المصاحب للماسك، إذا أحسست بالحرق أزيليه.

قومي بغسل بشرتك.

هذا الماسك يحرق قليلاً لذا يستخدم مرة شهرياً.

تفتيح البشرة بماسك العسل والشوفان

أقوى ماسك تفتيح للبشرة بمكونات طبيعية، ويعالج التجاعيد، ويشد البشرة، ويستخدم كغسول يومي للبشرة وإزالة المكياج، ويمكنك استخدامه ك سكراب، حيث تعمل حبيبات الشوفان علي تقشير البشرة.

ملعقة من الشوقان .

ملعقتين من الزبادي .

ملعقتين من العسل .

أخلطي المكونات، ثم ضعي الماسك علي بشرتك لمدة ربع ساعة، وبأصابعك قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية، ثم أغسلي بشرتك .

بعد الماسك يمكنك أن تستخدمي ماء الورد علي بشرتك لترطيبها.