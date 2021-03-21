تعالي اقولك ازاى تبقي ملكة جمال بملعقة فازلين مش هتصدقي مفعوله لبشرتك

الفازلين من أهم مستحضرات التجميل استخداما فهو يعمل كمرطب للجسم ومغذي للشعر ويساعد على منع تساقط الشعر الفازلين مفيد جدا للبشرة الدهنية والصحافة والمختلطة والحساسة فهو علاج المسام الواسعة ويعمل علي تنظيف البشرة من الأتربة والغبار العالق بالهواء يستخدم كمرطب حامي الجلد من الشمس يستخدم أيضا كمزيل للمكياج بطريقه أمنة وفعالة. يوجد الكثير من العوامل التي تسبب ضرر للبشرة وتؤثر عليها سلبيا، حيث تؤدي هذه العوامل إلي تغير لون البشرة وتصبح أكثر إسمرارا، ومن هذه العوامل كثرة التعرض لأشعة الشمس فعندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس كثيرا وبشكل يومي يؤدي هذا إلي إفراز مادة الميلانين، فهذه المادة تعطي البشرة لونها الأصلي ولكن عند كثرة التعرض لأشعة الشمس تزداد إفراز هذه المادة مما يؤثر علي البشرة وتصبح داكنة وأكثر إسمرارا ويوجد بها بقع سوداء. خلطة الفازلين لعلاج الوجه خلطة الفازلين لعلاج الوجه المكونات فازلين نقي.

عصير ليمون. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق بلاستيك صغير نظيف ونقوم بوضع معلقة كبيرة من الفازلين النقي.

ثم بعد ذلك نضع معلقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

نقوم بعد ذلك بالتقليب جيدا حتى يصبح خليطا واحدا متماسكا.

نقوم بعمل حمام بخار للبشرة لتنظيفها جيدا وتفتيح المسام للإستفادة أكثر من الماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماسك علي الوجه ونقوم بتدليكه جيدا.

ويترك حتى الصباح وفي الصباح نقوم بغسل الوجه جيدا.

وتنشيفه بفوطة نظيفة.

هذا الماسك يعمل كمرطب عام للوجه والليمون يعمل على تفتيح البشرة.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الفازلين وزيت الزيتون للوجه خلطة الفازلين وزيت الزيتون للوجه المكونات فازلين أبيض نقي.

زيت زيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع أربع معالق صغيرة من زيت الزيتون في طبق بلاستيك صغير ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من الفازلين الأبيض النقي.

نقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الوجه جيدا وعمل حمام بخار لتنظيف البشرة جيدا من التراب والشوائب .

بعد ذلك نقوم بوضع طبقه من الماسك علي الوجه ونقوم بتدليكه جيدا بحركات دائرية.

نتركه لمدة ساعة ونصف وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.

هذا الماسك يساعد علي تغذية البشرة فزيت الزيتون يحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب البشرة ترطيبا كاملا وتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة. الوسوم

الفازلين من أهم مستحضرات التجميل استخداما فهو يعمل كمرطب للجسم ومغذي للشعر ويساعد على منع تساقط الشعر الفازلين مفيد جدا للبشرة الدهنية والصحافة والمختلطة والحساسة فهو علاج المسام الواسعة ويعمل علي تنظيف البشرة من الأتربة والغبار العالق بالهواء يستخدم كمرطب حامي الجلد من الشمس يستخدم أيضا كمزيل للمكياج بطريقه أمنة وفعالة. يوجد الكثير من العوامل التي تسبب ضرر للبشرة وتؤثر عليها سلبيا، حيث تؤدي هذه العوامل إلي تغير لون البشرة وتصبح أكثر إسمرارا، ومن هذه العوامل كثرة التعرض لأشعة الشمس فعندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس كثيرا وبشكل يومي يؤدي هذا إلي إفراز مادة الميلانين، فهذه المادة تعطي البشرة لونها الأصلي ولكن عند كثرة التعرض لأشعة الشمس تزداد إفراز هذه المادة مما يؤثر علي البشرة وتصبح داكنة وأكثر إسمرارا ويوجد بها بقع سوداء. خلطة الفازلين لعلاج الوجه خلطة الفازلين لعلاج الوجه المكونات فازلين نقي.

عصير ليمون. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق بلاستيك صغير نظيف ونقوم بوضع معلقة كبيرة من الفازلين النقي.

ثم بعد ذلك نضع معلقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

نقوم بعد ذلك بالتقليب جيدا حتى يصبح خليطا واحدا متماسكا.

نقوم بعمل حمام بخار للبشرة لتنظيفها جيدا وتفتيح المسام للإستفادة أكثر من الماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماسك علي الوجه ونقوم بتدليكه جيدا.

ويترك حتى الصباح وفي الصباح نقوم بغسل الوجه جيدا.

وتنشيفه بفوطة نظيفة.

هذا الماسك يعمل كمرطب عام للوجه والليمون يعمل على تفتيح البشرة.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الفازلين وزيت الزيتون للوجه خلطة الفازلين وزيت الزيتون للوجه المكونات فازلين أبيض نقي.

زيت زيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع أربع معالق صغيرة من زيت الزيتون في طبق بلاستيك صغير ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من الفازلين الأبيض النقي.

نقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الوجه جيدا وعمل حمام بخار لتنظيف البشرة جيدا من التراب والشوائب .

بعد ذلك نقوم بوضع طبقه من الماسك علي الوجه ونقوم بتدليكه جيدا بحركات دائرية.

نتركه لمدة ساعة ونصف وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.

هذا الماسك يساعد علي تغذية البشرة فزيت الزيتون يحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب البشرة ترطيبا كاملا وتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعالي اقولك ازاى تبقي ملكة جمال بملعقة فازلين مش هتصدقي مفعوله لبشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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