لن تتخيلي مفعول القرفة في علاج شيب الشعر المبكر انسي الشعر الأبيض للأبد

يعاني الكثير من الشباب وكبار السن من ظهور الكثير من الشعر الأبيض حيث أن ظهور الشعر الأبيض ليس مرتبط فقط علي كبار السن بل أنه أحيانا يكون ظاهرا في لدى الشباب في متوسط العمر ما يتراوح من خمسة وثلاثين سنة إلى أربعين فقد ترى أنهم لا يعانون من أمراض مثل كبار السن تعتبر القرفة من النباتات الطبيعية التي تسهم كثير في علاج تساقط الشعر والقضاء على شيب الشعر ومنع ظهوره وذلك لما يحتويه نبات القرفة من عناصر غذائية هامة. علاج الشيب بالقرفة علاج الشيب بالقرفة مكونات الخلطة ربع كوب قرفة مطحونة ناعمة.

عشر معالق زيت زيتون.

فوطة.

بونيه.

فرشاة نظيفة.

طبق نظيف. طريقة التحضير نحضر طبق بلاستيك ونقوم بوضع ربع كوب القرفة المطحون فيه ونقوم بوضع زيت الزيتون عليه ونقوم بالتقليب جيدا حتى يصبح خليطا واحدا متماسكا.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو وتنشيفه جيدا.

نقوم بإحضار فرشة شعر نظيف ونقوم بوضع الماسك المكون من القرفة وزيت الزيتون علي الشعر حتي نتأكد تماما من تغطية جميع فروة الرأس تماما بالخليط.

نقوم بوضع بونيه على الرأس.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار ماء مغلي ونقوم بإحضار فوطة نظيفة ونضعها في الماء المغلي.

وبعد ذلك نقوم بعصرها جيدا ونقوم بوضعها علي البونيه على الرأس.

نترك الخليط علي من القرفه وزيت الزيتون لمدة أربع ساعات على فروة الرأس والشعر.

نتركه حتى يجف تماما ونقوم بفركها بحركات رقيقة على الرأس.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

ونتركه حتى يجف من الماء ونقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر بزيت الزيتون.

نقوم بتكرير وصفة القرفة أسبوعيا حتى نتخلص تماما من الشعر الأبيض كما أن الوصفة تسهم بشكل كبير في منع تساقط الشعر وتعمل على تغذية الشعر. طريقة التحضير الوسوم

يعاني الكثير من الشباب وكبار السن من ظهور الكثير من الشعر الأبيض حيث أن ظهور الشعر الأبيض ليس مرتبط فقط علي كبار السن بل أنه أحيانا يكون ظاهرا في لدى الشباب في متوسط العمر ما يتراوح من خمسة وثلاثين سنة إلى أربعين فقد ترى أنهم لا يعانون من أمراض مثل كبار السن تعتبر القرفة من النباتات الطبيعية التي تسهم كثير في علاج تساقط الشعر والقضاء على شيب الشعر ومنع ظهوره وذلك لما يحتويه نبات القرفة من عناصر غذائية هامة. علاج الشيب بالقرفة علاج الشيب بالقرفة مكونات الخلطة ربع كوب قرفة مطحونة ناعمة.

عشر معالق زيت زيتون.

فوطة.

بونيه.

فرشاة نظيفة.

طبق نظيف. طريقة التحضير نحضر طبق بلاستيك ونقوم بوضع ربع كوب القرفة المطحون فيه ونقوم بوضع زيت الزيتون عليه ونقوم بالتقليب جيدا حتى يصبح خليطا واحدا متماسكا.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو وتنشيفه جيدا.

نقوم بإحضار فرشة شعر نظيف ونقوم بوضع الماسك المكون من القرفة وزيت الزيتون علي الشعر حتي نتأكد تماما من تغطية جميع فروة الرأس تماما بالخليط.

نقوم بوضع بونيه على الرأس.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار ماء مغلي ونقوم بإحضار فوطة نظيفة ونضعها في الماء المغلي.

وبعد ذلك نقوم بعصرها جيدا ونقوم بوضعها علي البونيه على الرأس.

نترك الخليط علي من القرفه وزيت الزيتون لمدة أربع ساعات على فروة الرأس والشعر.

نتركه حتى يجف تماما ونقوم بفركها بحركات رقيقة على الرأس.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

ونتركه حتى يجف من الماء ونقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر بزيت الزيتون.

نقوم بتكرير وصفة القرفة أسبوعيا حتى نتخلص تماما من الشعر الأبيض كما أن الوصفة تسهم بشكل كبير في منع تساقط الشعر وتعمل على تغذية الشعر. طريقة التحضير

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