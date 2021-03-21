طريقة عمل كيكة المانجو مكونات أقتصادية بدون زيت سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيكة المانجو كيك من 3 طبقات كيك إسفنجي هش وكريم شانتيه ومكعبات المانجو، طعم رائع وناجحة سهلة التحضير ومكونات بسيطة، إليك في هذا المقال طريقة عمل كيكة المانجو مكونات اقتصادية بدون زيت أو زبدة بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كيكة المانجو

تتكون كيك المانجو من 3 طبقات رئيسية هي طبقة كيكة الاسفنجية الهشة الأولى وطبقة الكريمة الثقيلة الثانية وطبقة التزيين التي تعتمد بشكل كبير علي المانجو ويمكنك أستبدالها بأي فاكهة تفضلينها .

5 بيضات.

كوب سكر أبيض.

كوب دقيق.

3 ملاعق نشا.

معلقة فانيليا.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة تحضير الكيكة

باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط، اخفق البيض علي سرعة هادئة، ثم أضيفي السكر تدريجيا، وأخفقي علي سرعة عالية، حتى يكون القوام هش، استمري بالخفق مده 5 دقائق ،حتى يصبح القوام فاتح وهش .

ثم أضيفي الفانيليا، وجانبا قومي بنخل الدقيق والبيكنج باودر وأضيفيه تدريجيا .

في صينية قومي بفرد طبقة من ورق الزبدة، أضيفي خليط الكيك ووزعيه بالتساوي علي الصينية .

في فرن مسخن مسبق، لمدة نصف ساعة أول 10 دقائق علي 200 درجة، ثم 170 درجة لمدة 20 دقيقة.

اتركيها تبرد داخل الفرن مدة نصف ساعة لتحضير طبقة الكريمة.

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4 أكياس من الكريم شانتيه .

حليب بارد.

طريقة تحضير الكريمة:

أضيفي الحليب تدريجيا، واخفقي الكريم شانتيه، حتى تحصلي علي قوام الكريمة .

باكو باودر من جيلي مانجو.

ربع كوب من الماء البارد.

ربع كوب من الماء الساخن .

4 حبات من ثمرة فاكهة المانجو.

طريقة التحضير: