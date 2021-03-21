طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة في البيت مثل المحلات

نقدم لكم طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة حيث يعتبر فطير البغاشة من الحلويات المصرية الأكثر شعبية حيث أنها تتميز بمذاقها الخلاب والرائع، كما أنها سهلة التحضير ويمكنك عملها بطرق متعددة ومختلفة، كما انه مغذي للأطفال والكبار، وسوف نمعرض لكم طلايقة سهلة وبسيطة لعمل الفطير بنجاح لذا تابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد. طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة نقدم لكم عبر موقعنا مقادير ومكونات عمل فطير البغاشة. دقيق (بمقدار كوب ونصف).

سمن (بمقدار ملعقة كبيرة).

بيض (بمقدار بيضتان).

قرفة (بمقدار رشة).

ملح (بمقدار رشة).

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).

فستق مجروش حلبي.

زيت الذرة. طريقة تحضير فطير البغاشة نقوم بخلط الدقيق ونضيف إليه رشة القرفة، والملح، ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يتجانسوا.

نضيف إلى المكونات السابقة الفانيليا والسمن، ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لديكِ عجينة طرية.

اتركي العجينة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ترتاح.

قومي بفردها على رخامه مرشوش عليها دقيق، حتى تكون ناعمة.

قطعي العجينة بشكل طولي، ثم قومي بتشكيلها على هيئة ورود، أو بأشكال أخرى كما ترغبين.

قومي بوضع طاسة على النار وأضيفي إليها كمية من زيت الذرة واتركيه حتى يسخن ثم أضيفي قطع العجين المشكل حتى تحمر البغاشة وتحصلين على اللون الذهبي.

بعد الانتهاء من التحمير أضيفي البغاشة إلى الشربات، ثم أخرجيه وصفيه وقومي برصه في طبق للتقديم، الآن قومي برش الفستق المجروش للتزيين. طريقة عمل فطير البغاشة بالجلاش من أيسر الطرق لعمل فطير البغاشة استخدام الجلاش وإليكم المقادير. جلاش (بمقدار نصف كيلو).

مكسرات مجروشة (بمقدار كوب).

كريمة (بمقدار كوب).

شربات. طريقة تحضير بغاشة الجلاش قومي بتحضير صينية وادهنيها بالزبدة، وضعي الجلاش بها على طبقات وبين كل طبقة وأخرى قومي بدهنها بالزبدة. وعندما نصل إلى منتصف الصينية قومي بإضافة المكسرات والكريمة، ورصي باقي الطبقات حتى تنتهي.

قومي الآن بتقطيعها على مربعات بالحجم الذي ترغبين فيه، وادهني الوجه بالزبدة، وادخليها إلى الفرن حتى تحصلين اللون الذهبي.

بعدما تقومين بإخراجها من الفرن أضيفي إليها الشربات وقومي برصها في طبق التقديم واضيفي إليها المسكرات المجروشة للتزيين. الوسوم

نقدم لكم طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة حيث يعتبر فطير البغاشة من الحلويات المصرية الأكثر شعبية حيث أنها تتميز بمذاقها الخلاب والرائع، كما أنها سهلة التحضير ويمكنك عملها بطرق متعددة ومختلفة، كما انه مغذي للأطفال والكبار، وسوف نمعرض لكم طلايقة سهلة وبسيطة لعمل الفطير بنجاح لذا تابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد. طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة نقدم لكم عبر موقعنا مقادير ومكونات عمل فطير البغاشة. دقيق (بمقدار كوب ونصف).

سمن (بمقدار ملعقة كبيرة).

بيض (بمقدار بيضتان).

قرفة (بمقدار رشة).

ملح (بمقدار رشة).

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).

فستق مجروش حلبي.

زيت الذرة. طريقة تحضير فطير البغاشة نقوم بخلط الدقيق ونضيف إليه رشة القرفة، والملح، ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يتجانسوا.

نضيف إلى المكونات السابقة الفانيليا والسمن، ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لديكِ عجينة طرية.

اتركي العجينة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ترتاح.

قومي بفردها على رخامه مرشوش عليها دقيق، حتى تكون ناعمة.

قطعي العجينة بشكل طولي، ثم قومي بتشكيلها على هيئة ورود، أو بأشكال أخرى كما ترغبين.

قومي بوضع طاسة على النار وأضيفي إليها كمية من زيت الذرة واتركيه حتى يسخن ثم أضيفي قطع العجين المشكل حتى تحمر البغاشة وتحصلين على اللون الذهبي.

بعد الانتهاء من التحمير أضيفي البغاشة إلى الشربات، ثم أخرجيه وصفيه وقومي برصه في طبق للتقديم، الآن قومي برش الفستق المجروش للتزيين. طريقة عمل فطير البغاشة بالجلاش من أيسر الطرق لعمل فطير البغاشة استخدام الجلاش وإليكم المقادير. جلاش (بمقدار نصف كيلو).

مكسرات مجروشة (بمقدار كوب).

كريمة (بمقدار كوب).

شربات. طريقة تحضير بغاشة الجلاش قومي بتحضير صينية وادهنيها بالزبدة، وضعي الجلاش بها على طبقات وبين كل طبقة وأخرى قومي بدهنها بالزبدة. وعندما نصل إلى منتصف الصينية قومي بإضافة المكسرات والكريمة، ورصي باقي الطبقات حتى تنتهي.

قومي الآن بتقطيعها على مربعات بالحجم الذي ترغبين فيه، وادهني الوجه بالزبدة، وادخليها إلى الفرن حتى تحصلين اللون الذهبي.

بعدما تقومين بإخراجها من الفرن أضيفي إليها الشربات وقومي برصها في طبق التقديم واضيفي إليها المسكرات المجروشة للتزيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سحرية لعمل فطير البغاشة في البيت مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.