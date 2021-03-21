هش وخفيف أسهل طريقة عمل الكراوسون بالجبنة اللذيذة أحلي من الجاهزة

يُعد الكرواسون إحدى أنواع المخبوزات الشهية والمعروفة في معظم أنحاء العالم ، من المعروف أن مصطلح الكرواسون فرنسي الأصل وهو Croissant ومعناه الهلال وذلك يرجع إلى شكله الهلالي ، وأول وصفة للكرواسون تم تسجيلها في إحدى موسوعات الطعام الفرنسية عام 1906. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة طريقة عمل الكرواسون بالجبنة المكونات: 3 كوب دقيق منخول.

½ كوب من الحليب البودر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة من السكر.

3 ملعقة كبيرة سمنة.

2 بيضة.

فانيليا.

¾ ملعقة خميرة فورية.

رشة ملح.

200 جرام جبن فيتا أو سويسري مبشور. طريقة التحضير: نخلط الدقيق والحليب والسكر والخميرة والملح في وعاء متوسط .

نُضيف ملعقتين سمن والبيضة ثم الفانيليا ونقلب الجميع ونضيف الماء تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها ساعة.

نفرد العجينة على رشة دقيق باستخدام النشابة ثم ندهنها بالسمن و نقطعها إلى مثلثات.

تُفرد بعض الجبن على كل مثلث ثم لفه على هيئة رول ووضعه في صينية مدهونة بالزبدة .

وضعها في الفرن على درجة متوسطة ومتابعتها إلى أن تنضج. طريقة الكرواسون السريع بالجبنة الرومي طريقة الكرواسون السريع بالجبنة الرومي المكونات: 3 كوب دقيق.

½ كوب حليب دافئ.

½ كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة زيت ذرة.

ملعقة ونصف سكر.

ملعقة خميرة فورية.

بيضة مخفوقة.

رشة ملح.

جبنة رومي. طريقة التحضير: نقوم بخلط الماء والحليب والسكر والخميرة بمضرب الكهرباء وتركهم 5 دقائق.

إضافة الزيت والملح ونصف الزبدة ونصف الدقيق و التقليب بالمضرب اليدوي دقيقتين.

إضافة باقي الدقيق ويخلط بمضرب الكهرباء للوصول إلى عجينة طرية ونتركها ساعة تتخمر.

فرد العجينة بالنشابة علي سطح مرشوش بالدقيق وتقطيعها إلى 14 مثلثًا ويُلف كل مثلث على شكل رول.

تُرش كل القطع بالجبن الرومي وتوضع في صينية مدهونة بالزبدة وتدخل الفرن مدة 20 دقيقة.

بعد خروجها من الفرن يتم دهنها بالزبدة وهي دافئة. الوسوم

يُعد الكرواسون إحدى أنواع المخبوزات الشهية والمعروفة في معظم أنحاء العالم ، من المعروف أن مصطلح الكرواسون فرنسي الأصل وهو Croissant ومعناه الهلال وذلك يرجع إلى شكله الهلالي ، وأول وصفة للكرواسون تم تسجيلها في إحدى موسوعات الطعام الفرنسية عام 1906. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة طريقة عمل الكرواسون بالجبنة المكونات: 3 كوب دقيق منخول.

½ كوب من الحليب البودر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة من السكر.

3 ملعقة كبيرة سمنة.

2 بيضة.

فانيليا.

¾ ملعقة خميرة فورية.

رشة ملح.

200 جرام جبن فيتا أو سويسري مبشور. طريقة التحضير: نخلط الدقيق والحليب والسكر والخميرة والملح في وعاء متوسط .

نُضيف ملعقتين سمن والبيضة ثم الفانيليا ونقلب الجميع ونضيف الماء تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها ساعة.

نفرد العجينة على رشة دقيق باستخدام النشابة ثم ندهنها بالسمن و نقطعها إلى مثلثات.

تُفرد بعض الجبن على كل مثلث ثم لفه على هيئة رول ووضعه في صينية مدهونة بالزبدة .

وضعها في الفرن على درجة متوسطة ومتابعتها إلى أن تنضج. طريقة الكرواسون السريع بالجبنة الرومي طريقة الكرواسون السريع بالجبنة الرومي المكونات: 3 كوب دقيق.

½ كوب حليب دافئ.

½ كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة زيت ذرة.

ملعقة ونصف سكر.

ملعقة خميرة فورية.

بيضة مخفوقة.

رشة ملح.

جبنة رومي. طريقة التحضير: نقوم بخلط الماء والحليب والسكر والخميرة بمضرب الكهرباء وتركهم 5 دقائق.

إضافة الزيت والملح ونصف الزبدة ونصف الدقيق و التقليب بالمضرب اليدوي دقيقتين.

إضافة باقي الدقيق ويخلط بمضرب الكهرباء للوصول إلى عجينة طرية ونتركها ساعة تتخمر.

فرد العجينة بالنشابة علي سطح مرشوش بالدقيق وتقطيعها إلى 14 مثلثًا ويُلف كل مثلث على شكل رول.

تُرش كل القطع بالجبن الرومي وتوضع في صينية مدهونة بالزبدة وتدخل الفرن مدة 20 دقيقة.

بعد خروجها من الفرن يتم دهنها بالزبدة وهي دافئة.

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