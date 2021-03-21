قولي وداعا للسواد بملعقة واحدة تبييض وتفتيح تحت الابط في ربع ساعة

الصيف من أجمل فصول السنة وأنسبها للخروج ولإقامة المناسبات، ولكن تأتي مشاكل أخرى تسبب الإحراج في إرتداء الملابس الصيفيه، وذلك لإسوداد منطقة الإبطين والأماكن الحساسة والركبتين، والأسباب كثيرة ومن أكثرها شيوعاً شدة التعرق وعدم التهوية الكافية، أو استخدام الكريمات وأدوات الحلاقة التي تعمل على تحسس الجلد وتهيجه، مما يسبب أسوداده، لنتعرف من خلال هذا المقال عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأبط.

وصفة الخيار والبطاطا

ابتعدي عن مزيلات العرق التي تحتوي على الكحول، وارتداء الملابس الداخلية القطنية لمنع التحسس والتعرق، والحرص على النظافة الشخصية واستخدام منظفات خالية من الكحول، مع استخدام وصفات التقشير من وقت لآخر للوقاية من الاسمرار وكنوع من النظافة، وتعد هذه من الوصفات الجميله والحقيقه على الجلد وخاصة تلك الأماكن لكونها حساسة.

المكونات:

حبة بطاطا متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الخيار.

الطريقة:

نقوم بخلط كل من الخيار والبطاطا في الخلاط الكهربائي.

نحصل على خليط متجانس بدون تكتلات ذو قوام متماسك قليلاً.

نقوم بفرد الخليط على المنطقة تحت الإبطين والأماكن الحساسة وأي أماكن داكنة أخرى.

ندهنها بحركات دائرية لعدة دقائق.

نتركها لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء الفاتر.

وصفة الليمون والنشا

الليمون غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي، لذا يمتاز بفاعليته للتبيض والتنظيف، ومع النشا تكون فترة التفتيح أسرع ومن أول استخدام.

المكونات:

شرائح ليمون.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

الطريقة: