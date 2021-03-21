لو شعرك كله أبيض بملعقة شاي تخلصي من شيب الشعر المبكر بلا رجعة

يسبب الشيب الشعر الأبيض الذي يظهر في سن الستين تداول ماقبل سن الستين الحرج للكثير من الناس بل أنه أحيانا يضع الناس في مواقف محرجة حيث أن البعض منهم لا يقبل ظهور علامات التقدم التى تجعله دائما مكتئبا وغير قادر على عمل أي شئ، ونتيجة الإرتفاع أسعار الليزر والصبغات الكيميائية لجأ الكثير من كبار السن إلى الوصفات الطبيعية حيث أنها تعطى نتيجة أمنه بأقل وقت ومجهود وأقل تكلفة. علاج الشيب بالشاي علاج الشيب بالشاي المكونات عشر معالق من الشاى.

خمس معالق من زيت جوز الهند.

أربع معالق من عصير الليمون.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء بلاستيك صغير نظيف جدا.

نقوم بوضع الشاى به.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند.

ونضع عصير الليمون.

وربع كوب صغير ماء مغلي ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخلطة عليه نقوم بتوزيع الخلطة جيدا.

نقوم بتغطية الشعر بالبونيه.

نتركها حتى تجف لمدة خمس ساعات نقوم بغسل الشعر جيدا.

تكرر الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع. خلطة الشاي والبيض خلطة الشاي والبيض المكونات أربع معالق شاى.

بيضة واحدة.

ثلاث معالق عسل نحل.

ماء مغلي. طريقة التحضير نقوم بتحضير الشاي نضعه في ربع كوب صغير من الماء المغلي ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار طبق ونضع به البيضة والعسل الأبيض ونقوم بالتقليب جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشاى عليهم ونستمر في التقليب حتى تصبح متجانسة.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

ثم بعد ذلك نحضر فرشاة ونقوم بوضع الخلطة على الشعر.

نتركها حتى تجف لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نقوم بفركها جيدا وبعد ذلك نقوم يشطف الشعر جيدا.

تكرر الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع. الوسوم

يسبب الشيب الشعر الأبيض الذي يظهر في سن الستين تداول ماقبل سن الستين الحرج للكثير من الناس بل أنه أحيانا يضع الناس في مواقف محرجة حيث أن البعض منهم لا يقبل ظهور علامات التقدم التى تجعله دائما مكتئبا وغير قادر على عمل أي شئ، ونتيجة الإرتفاع أسعار الليزر والصبغات الكيميائية لجأ الكثير من كبار السن إلى الوصفات الطبيعية حيث أنها تعطى نتيجة أمنه بأقل وقت ومجهود وأقل تكلفة. علاج الشيب بالشاي علاج الشيب بالشاي المكونات عشر معالق من الشاى.

خمس معالق من زيت جوز الهند.

أربع معالق من عصير الليمون.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير نحضر وعاء بلاستيك صغير نظيف جدا.

نقوم بوضع الشاى به.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند.

ونضع عصير الليمون.

وربع كوب صغير ماء مغلي ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخلطة عليه نقوم بتوزيع الخلطة جيدا.

نقوم بتغطية الشعر بالبونيه.

نتركها حتى تجف لمدة خمس ساعات نقوم بغسل الشعر جيدا.

تكرر الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع. خلطة الشاي والبيض خلطة الشاي والبيض المكونات أربع معالق شاى.

بيضة واحدة.

ثلاث معالق عسل نحل.

ماء مغلي. طريقة التحضير نقوم بتحضير الشاي نضعه في ربع كوب صغير من الماء المغلي ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار طبق ونضع به البيضة والعسل الأبيض ونقوم بالتقليب جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشاى عليهم ونستمر في التقليب حتى تصبح متجانسة.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

ثم بعد ذلك نحضر فرشاة ونقوم بوضع الخلطة على الشعر.

نتركها حتى تجف لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نقوم بفركها جيدا وبعد ذلك نقوم يشطف الشعر جيدا.

تكرر الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو شعرك كله أبيض بملعقة شاي تخلصي من شيب الشعر المبكر بلا رجعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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