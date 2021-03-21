علاج الصداع النصفي للنساء والرجال من خلال وصفات سريعة من المنزل تؤدي للتخفيف والراحة

علاج الصداع النصفي بوصفات عشبية أو خلطات من المنزل بدلا من العلاجات الكيميائية، ذلك ما يسعى الملايين من المصابين بألم الرأس المزمن المسمى بالصداع النصفي أو الشقيقة للتعرف عليه خاصة هؤلاء الذين عانوا كثيرا من المسكنات، ونقوم بعرض أعراض المرض وأسبابه كما نقوم بتبسيط علاجات منزلية له تساعد كثيرا على التخلص التدريجي من هذا الصاحب الثقيل.

إلام الرأس المزمنة

الصداع النصفي

سمي بالشقيقة وهو ألم بالرأس يصيب جانبا دون آخر سواء في أعلى الرأس أو في الجانب الأيمن أو الأيسر، وقد أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام وعانى منه كثيرا، وسعى كل ما عانى من هذا الألم إلى التخلص منه من خلال تناول الأدوية والمسكنات للتخفيف من وطأة الألم الذي يؤثر على سير الحياة العادية للمرء، ولكن كان لاستعمال الأدوية تأثيرا سلبيا على المعدة والهضم والكلي وأيضا الكبد، كما كانت المسكنات في مرات عديدة لا تؤثر بشكل جيد على تسكين الألم، مما دعي حل المشكلة من الجذور أو التخفيف منها بشكل آمن على الجسد، وقد عاني النبي الكريم منه وذلك حتى توفاه الله، لم يعالجه أو لم يجد له علاجا نهائيا، وخاصة في استمرار الأسباب التي تساعد على ظهور تلك الأعراض.

أسباب ألم الرأس المزمن أو الشقيقة

يكون العديد من الأسباب والعوامل التي تؤثر على الإحساس بميل الرأس لجهة اليمين أو الشمال والإحساس بعدم التركيز:

الأسباب النفسية والعصبية من خلال أن يتم أخد الأمور بالعصبية والشدة وقال نهانا النبي الكريم عن الغضب بما فيه من العديد من الأثار الكبيرة على صحة البدن، وقد ثبت أن الغضب أو الحزن أو الكتمان الشديد من الأسباب التي تأتي بالتأثير الكبير على الجسد وخاصة الرأس وتؤدي لصداع لا يكون علاجه سهلا بالرأس.

وتكون الأسباب البيئية عاملا ثانيا من عوامل ظهور الصداع، فتغير الفصول وانتشار الغبار في الجو أو البرودة الشديدة وكذلك الحر الشديد من الأسباب التي تجعل الوحش النائم، الصداع النصفين يخرج من جديد على هيئة ألم غير محتمل في الرأس.

بينما تكون الأسباب الهرمونية أيضا سببا من أسباب ظهور الصداع حيث يكون بالنسبة للمرآة مع اقتراب الطمث أو أثناء يظهر لها ألم الرأس بدرجات مختلفة، وذلك حسب صحة المرآة ومدى راحتها أثناء الألم الشهري لها، بينما يكون للرجل مع الاضطرابات الهرمونية له آلاما في الرأس لا يرى لها مبررا أو لا يمكنه فهم أسبابها.

بعض المأكولات التي يتحسس الجسد منها، مثل الأكل المالح أو قلة تناول الأكل المالح وفقدان الجسد للعديد من الأملاح سببا في ظهور الصداع من جديد.

علاج الصداع النصفي

لا يوجد علاج نهائي لألم الرأس المزمن حيث يمكنه الظهور من وقت لآخر بالعديد من الأسباب، ولكن يمكن تخفيف الأعراض أو التخلص منها في بعض الأحيان قبل أن تزداد شدتها بالخطوات التالية: