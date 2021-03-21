حضري السندوتش الفرنسي أو الفرنش توست بطريقة المطاعم فهي من الوجيات اللذية الشهية التي يفضلها الجميع وتعتبر تغيير عن الشكل التقليدي لوجبة الفطور، ويمكن تحضير التوست الفرنسي كحلو أو حادق جسب الرغبة كما يمكن تحضيره بأكثر من طعم مختلف نقدم عدة أفكار مختلفة لتقديم السندوتش الفرنسي أو الفرنش توست.

طريقة تحضير السندوتش الفرنسي

وجبة الفرنش توست أو السندوتش الفرنسي تعتبر من الوجبات المكتملة العناصر الغذائية حيث أنها تحتوي على عنصر النشويات وهو التوست والبروتين وهو البيض واللبن والجبن والعديد من الفيتامينات المفيدة لذا فهي تعتبر وجبة مثالية للأطفال والكبار ولتحضير سندوتش التوست الفرنسي سوف تحتاجين إلى:

4 قطع من التوست الأبيض أو الأسمر حسب الرغبة.

2 بيضة كبيرة.

كوب لبن بقري طازج.

ملح وفلفل أسود.

2 قطعة من الجبن “رومي أو شيدر أو أي نوع مفضل”.

حبة من الفلفل الأخضر، شرائح كابوتشي

للتوست الحلو

ملعقة من العسل الأبيض أو النوتيلا أو زبدة الفول السوداني.

أي نوع فواكه مفضلة.

في طبق كبير واسع اخفقي البيض جيداً ثم ضعي عليه اللبن وامزجيهم جيداً.

افصلي الخليط للنصف على طبقين لعمل توست حادق وتوست حلو وضعي الملح والفلفل على أحدهما.

ضعي 2 قطعة توست في كل طبق كل قطعة على حدة حتى تتشرب من البيض واللبن جيداً.

في مقلاة ساخنة ضعي مكعب من الزبدة وأبدأي في تسوية التوست على نار هادئة.

قلبي التوست كل دقيقة حتى لا يحترق مع الضغط عليه بمعلقة للتأكد من تسوية البيض جيداً.

بعد نضج التوست المالح ضعي قطع الجبن على التوست واتركيها حتى تذوب قليلاً ثم ارفعيها من على النار ثم ضعي الخضروات وقدميه.

التوست الحلو ضعي عليه النوتيلا مع الموز أو العسل مع زبدة الفول السوداني وقدميه.

طريقة تحضير التوست الفرنسي