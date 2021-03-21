افضل تطبيقات لشهر رمضان 2021

دلوقتي بقت في تطبيقات لكل حاجة في حياتنا تقريبا بتسهل علينا اي حياة احنا محتاجينها ، وبما ان اننا داخلين خلاص على شهر رمضان الكريم ، جيبنالكم النهاردة مجموعة تطبيقات لشهر رمضان للاندرويد والايفون ، هتساعدكم في معرفة مواعيد الصلاة, مواعيد الفطار والسحور, والامساك , وامساكية لشهر رمضان ، وغيرها من الخدمات.

تطبيقات لشهر رمضان:

1- تطبيق رمضان 2021:

التطبيق ده يعتبر من احدث التطبيقات الرمضانية ، وهي من افضل التطبيقات حاليا اللي فيها عد تنازلي لشهر رمضان ، بالاضافة لاوقات الصلاة في جميع انحاء العالم, البث المباشر لقناة القرآن الكريم من السعودية, مصحف الكتروني, امساكية رمضان, قنوان تليفزيون اسلامية ، والتطبيق حجمه صغير ومناسب لكل انواع الموبايلات ، وسهل الاستخدام.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق رمضان 2021

2- تطبيق آذان:

تطبيق اذان يعتبر من افضل التطبيقات اللي تقدروا من خلالها تعرفوا اوقات الصلاة في مواعيدها للحفاظ على الصلوات في اوقاتها من خلال عرض مواعيد الصلاة حسب مكانك تلقائيا ، وبيعرض الوقت الباقي على كل صلاة ، وبيوفر كمان امكانية تحديد القبلة بسهولة ، والتطبيق بيوفر كمان خدمة كتاب الصلاة اللي من خلالها بيوفر امكانية تتبع اداء الصلاة من خلال تسجيلها في كتاب الصلاة.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق آذان

تحميل التطبيق للايفون والايباد:

تطبيق آذان

3- تطبيق رمضان 2021:

التطبيق بيقدم قايمة بمواعيد الفطار والامساك ، بالاضافة لاوقات الصلاة ، كل اللي عليكي تختاري المدينة اللي انتي فيها عشان يجيبلك اوقات الصلاة المظبوطة ، التطبيق بيحتوي على مجموعة كبيرة من الادعية ، وتنبيه لاوقات الصلاة ، عرض اوقات الصلاة مع الاذان ، تقويم لاوقات الصلاة والفطار والامساك ،التذكير بقراءة اذكار الصباح والمساء ، واسماء الله الحسنى ، بيوفر كمان اماكن المساجد القريبة من موقعك.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق رمضان 2021

4- تطبيق Muslim Pro:

التطبيق بيحتوي على خدمات كتير زي القرآن الكريم بأفضل الاصوات باكتر من لغة, اسماء الله الحسنى, تقويم هجري كامل, الاذان, امساكية رمضان, اوقات الصلاة مع امكانية سماع الاذان, بيعرض وقت الفطار والامساك, اتجاه القبلة ، وبيقدم كمان تقويم للمناسبات الدينية والاعياد, بالاضافة لمواقع المطاعم الحلال للاشخاص اللي عايشين في دولة اجنية, والتطبيق بيدعم 5 لغات.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق Muslim Pro

5- تطبيق تقويم رمضان 2021:

التطبيق بيقدم اوقات الصلاة حسب مكانك في اي دولة في العالم وبيتم تحديد المدينة اللي موجودة فيها تلقائيا ، ادعية للفطار والسحور ، معلومات عامة عن شهر رمضان ، اوقات الفطار والسحور ، والميزة في التطبيق انه ممكن استخدامه من غير الاتصال بالانترنت والكتير من المميزات.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق تقويم رمضان 2021

6- تطبيق المصلى:

التطبيق بيوفر خدمات كتير زي امساكية شهر رمضان في جميع دول العالم ، اوقات الصلاة حسب مكانك ، ادعية شهر رمضان على مدار ايام الشهر من اول يوم لليوم الاخير ، اسماء الله الحسنى ، القرآن الكريم، الاذكار ، اتجاه القبلة ، تقويم هجري ، تنبيهات للاذان ، ادعية ، والتطبيق بيدعم اكتر من لغة.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق المصلى

7- تطبيق الامساكية والسبحة:

التطبيق بيوفر خدمة اوقات الصلاة حسب موقعك الجغرافي مع تنبيه لكل صلاة ، وقت الفطار والامساك ، اتجاه القبلة ، التقويم الهجري والميلادي ، ادعية ، اذكار ، اذاعات اسلامية ، سبحة الكترونية ، عرض الوقت الباقي على كل صلاة ، والتطبيق بيدعم العربي والانجليزي.

تحميل التطبيق للاندرويد:

تطبيق الامساكية والسبحة