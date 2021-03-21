ماحدش فينا مش ماسك الموبايل في ايده ليله ونهار، وعلى طول بنوطي له ونبصله لتحت وده بيسبب لنا آلام الرقبة والضهر، الي ممكن تتحول لآلام مزعجة ومزمنة، اعرفي معانا في المقال ده بالتفاصيل.. اعرفي ايه هي الـ text neck وازاي تخفف آلام الرقبة والضهر

بالتفاصيل.. اعرفي ايه هي الـ text neck وازاي تخفف آلام الرقبة والضهر

ايه هي الـ text neck، وليه رقبتنا بتوجعنا؟

الـ text neck هو مصطلح جديد بيطلق على آلام الرقبة الناتجة عن خفضها لفترات طويلة بسبب إننا بنبض للموبايل لتحت، بدل ما بنرفعه لفون في مستوى نظرنا، الحركة دي لفترات طويلة بتسبب بروز لفقرات الرقبةن وإرهاق للعضلات وده بينتج عنه آلام الرقبة اللي مع الوقت ممكن تزيد وتتحول لآلام في الكتف والأطراف كمان.

ايه هو الوضع الصحيح لاستخدام الموبايل، وازاي تخففي وجع الرقبة؟

لما تيجي تستخدمي الموبايل، أفضل وضع عشان تتجنبي الإصابة بآلام الرقبة والكتفين هو إنك بدل ما توطي راسك للتليفون هو انك ترفعي التليفون نفسه لمستوى العين، ده هيضمن انك ماترهقيش العضرت والفقرات، طبعا الحركة دي صعب نحافظ عليها طول الوقت لكن ضروري تحاولي على قد ما تقدري.

تمرين لتخفيف الآلام

حاولي دايماً تبدأي يومك بتمارين stretches لرقبتك ولجسمك، كل التمارين موجود ليها فيديوهات كتير جداً على يوتيوب وكمان من مدة بسيطة زي 3 دقايق ولحد ساعة وأكتر، هنقولك هنا على كام تمرين تدخليهم في قايمة التمرينات اللي هتعتمديها:

Chin tucks ” تمرين للدقن”

Neck side bend and rotation “تمرين تدوير العنق”

Shoulder rolls forward and backwards “تمرين تمديد وتدوير الكتف”

Corner stretch ” تمرين تمديد الزوايا”

التمارين طبعا ممكن تساعدك في تخفيف الألم لفترة مؤقتة وبنسبة محدودة، لكن لو الألم زايد او اتحول لألم مزمن، بننصحك أنه ضروري تروحي لدكتور مختص يتابع حالتك الصحية ويحدد المناسب ليكي.

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