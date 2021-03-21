قواعد صحية لتعزيز صحة الأمهات بمناسبة عيد الام 2021، وهل هناك أهم وأجمل من الأمهات للعناية بصحتهن والحرص على عدم اصابتهن بالامراض؟

تعد صحة المرأة بشكل عام وصحة الأمهات بشكل خاص، أمراً أساسياً وضرورياً كون العائلة جميعها تعتمد عليها وعلى وجودها في حياتهم. فالأم تقوم بأدوار كثيرة وكبيرة لجهة العناية بالاطفال وتدريسهم وتقديم النصائح لهم ورعايتهم في كافة الاوقات، وبالتالي تحتاج لإيلاء صحتها العناية القصوى لتبقى قادرة على القيام بهذه المهام الجبارة.

في موضوعنا اليوم وبمناسبة عيد الام، نتعرف سوياً على ابرز قواعد صحية لتعزيز صحة الأمهات والتي تعد هامة لكافة النساء حسب معلومات أوردها موقع "ويب طب"، المختص بالشؤون الطبية والصحية.

قواعد صحية لتعزيز صحة الأمهات بمناسبة عيد الام 2021

بحسب إحدى الدراسات الحديثة، فإن سلوكيات سيئة تقوم بها المرأة يمكن أن تهدد حياتها بأمراض خطيرة وتزيد من عمرها 12 عاماً، دوت الخليج:

التدخين. شرب الكحول. عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضار.

والتخلص من هذه السلوكيات يسهم بشكل ايجابي في تحسين صحة المرأة، اضافة لاعتمادها قواعد صحية نوردها كالتالي:

تجنب الافراط في تناول الطعام: خاصة الاطعمة الغنية بالسكريات والنشويات والدهنيات لتجنب الإصابة بأمراض السكري والسمنة المفرطة والشيخوخة المبكرة.

تقليل مشاهدة التلفاز: دراسة وجدت أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لمدة تتراوح ما بين 4 ساعات أو أكثر في اليوم، هم اكثر عرضة للوفاة بنسبة 46٪ مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدوا أقل من ساعتين في اليوم.

عدم التعرض لاشعة الشمس كثيراً: على الرغم من الفوائد الصحية التي نجنيها من التعرض الآمن لاشعة الشمس، إلا ان التعرض الزائد يمكن ان يزيد من خطر الاصابة بسرطان الجلد وزيادة ظهور التجاعيد والجلد المترهل.

معرفة التاريخ العائلي الصحي: يساعد في التنبؤ بمستقبلك الصحي، كون معظم الامراض لها صلة وراثية مثل السكري والسرطان وامراض القلب.

قياس الخصر وليس الوزن: اكتشف العلماء أن قياس الخصر هو أفضل، لتوقع الإصابة بأمراض القلب أكثر من الوزن أو مؤشر كتلة الجسم كونه يؤشر لوجود الدهون الحشوية، والدهون الخطرة التي تكون حول الأعضاء الحيوية . ويجب أن يكون مقياس خصرك لا يقل عن 80 سنتيميتر.

ويجب أن يكون مقياس خصرك لا يقل عن 80 سنتيميتر. الضحك باستمرار: يعزز الجهاز المناعي ويقلل هرمونات التوتر التي تحفز خلايا T القاتلة المحاربة للسرطان. ويساعد الضحك 20 مرة على الاقل يومياً في تخفيف الالم ويجعل الجسم يفرز مسكنات الألم الطبيعية الخاصة به، كما يوقف دورة تشنجات الألم الشائعة في بعض اضطرابات العضلات.

القاتلة المحاربة للسرطان. ويساعد الضحك 20 مرة على الاقل يومياً في تخفيف الالم ويجعل الجسم يفرز مسكنات الألم الطبيعية الخاصة به، كما يوقف دورة تشنجات الألم الشائعة في بعض اضطرابات العضلات. الاقلاع عن التدخين: يسهم التدخين في تقصير حياة الأمهات 10 سنوات وتقليل نوعية الحياة في سن الشيخوخة اضافة للاصابة بامراض عديدة منها سرطان الرئة وهشاشة العظام وامراض القلب والاوعية الدموية.

شرب عصير التفاح بكثرة: في دراسة حديثة نشرت بمجلة مرض الزهايمر، وجد الباحثون أن تناول كوبين من عصير التفاح الطبيعي قد يخفض من تشكيل لويحات لزجة وجدت في أدمغة مرضى مصابين بالخرف.

التوقف عن الشكوى: بحسب باحثين في عيادة مايو كلينيك الأمريكية، فإن المتفائلين يعيشون لمدة أطول من 12 عاما مقارنة بالمتشائمين والذين يعدون اكثر عرضة للاصابة بالأمراض الفيروسية.

تناول الخضروات والفواكه بكثرة: أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون 8 حصص أو أكثر من الفواكه والخضار يومياً، لديهم فرصة أقل من الربع تقريباً من الموت في أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يتناول اقل من 3 حصص فقط.