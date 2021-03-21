دراسة: فوائد الحبوب الكاملة وتأثيرها على صحة القلب

كثيرة دوت الخليج الأطعمة الغذائية التي أكدت الدراسات الطبية أهميتها للصحة العامة ككل ولصحة القلب تحديدا، وفي نطاق ذلك ربطت دراسة صحية جديدة بين نوع معين من الأطعمة لا يلقي الكثيرين له بالاً وبين صحة القلب والعيش بصحة جديدة، فما هو؟

الحبوب الكاملة وصحة القلب

توصلت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن تناول الحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي يساعد على التمتع بصحة أفضل وحياة أطول، حيث تبين أن هناك علاقة بين القيمة الغذائية للحبوب الكاملة وبين العمر الأطول نظراً لاحتوائها على عناصر مفيدة للصحة العامة.

وطبقا للدراسة كشف الباحثون عن وجود ارتباط بين تناول الحبوب الكاملة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها التي تسبب الوفاة.

وأكدت الدراسة أهمية تناول الحبوب الكامل ضمن نظامك الغذائي نظراَ لأنها عنصر أساسي في أي نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث توصل الباحثون إلى أن هناك علاقة بين تناول الحبوب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان والكلي.

فوائد الحبوب الكاملة

وجد الباحثون أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وخفض معدلات الوفيات من جميع الأسباب، وجميع أمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية ومرض السكري، بالإضافة الى جميع الأمراض غير القلبية الوعائية وغير القلبية.

وقالت الدراسة إن الحبوب الكاملة مثل الأطعمة النشوية و الأرز البني والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل والخبز الأبيض البني أو القمح الكامل أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، تمنح الجسم الشعور بالشبع مما يجعل الجسم يحافظ على وزن صحى وسليم، كما أنها تخفض من مخاطر الأمراض القلبية والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشاكل صحية أخرى.

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