مع بداية فصل الربيع اليوم، يبدأ موسم جديد من التغيرات الجوية التي تحمل معها العديد من المشاكل الصحية والامراض وابرزها مرض الحساسية الموسمية التي يعاني منها شريحة كبيرة من الناس حول العالم.

وعلى الرغم من روعة وجمال طقس الربيع الذي يمهد لارتفاع درجات الحرارة بعد الشتاء القارص، فإن لهذا الموسم سيئات تتمثل في حبوب اللقاح الناتجة عن تكاثر النباتات والزهور، وهي من ابرز اسباب الحساسية في الربيع.

فما دوت الخليج امراض الربيع التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل خاص؟ هذا ما نستكشفه سوياً بناء على تقرير اورده موقع "اليوم السابع" المصري نقلاً عن موقع "إكسبريس".

ما دوت الخليج امراض الربيع التي تصيب الجهاز التنفسي

تزداد خلال فصل الربيع، الامراض المتعلقة بالجهاز التنفسي ومنها حساسية الانف التي ينجم عنها العطس والاحتقان ورشح الانف والتهاب الجيوب الانفية وحساسية العيون وغيرها.

ومن امراض الربيع الاخرى التي تصيب الجهاز التنفسي

التهاب الانف التحسسي: او حمى القش، وهي مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون خلال فصل الربيع نتيجة استنشاق مسببات الحساسية ومنها حبوب اللقاح والغبار. وتتسبب حمى القش بالاحتقان وعدم الشعور بالراحة والتهيج والتهاب الأنف، اضافة الى آلام فى الأذن والتهاب العين والصداع والشعور بتعب عام.

الربو: من مشاكل الجهاز التنفسي الاكثر شيوعاً خاصة بين الاطفال الصغار، وتزداد حدة نوبات الربو خلال فصل الربيع وهي السعال المتكرر نتيجة تضيق الممرات الهوائية وانتفاخها بعد تعرضها لتغيرات الحرارة وانتشار حبوب اللقاح. كما ينتج عن هذا الالتهاب، زيادة المخاط وصعوبة التنفس وظهور صوت عند الزفير وصعوبات في النوم.

التهاب المعدة والأمعاء: ويحدث بسبب نوع من الفيروسات المعدية التي تصيب المعدة والامعاء، منتقلاً اليها عن طريق الطعام او الشراب الملوث. ومن ابرز اعراض التهاب المعدة والامعاء، الغثيان والتقيؤ والاسهال والالم وتشنجات المعدة.

نزلات البرد والانفلونزا: التي تكثر خلال فصل الربيع نتيجة الانتشار الكبير للفيروسات.

التهاب العين: مسألة شائعة في فصل الربيع، وينتج عنها الاحمرار والحكة والشعور بعدم الارتياح اضافة الى الحرقان وكثرة الدموع.

كيف يمكن الوقاية من امراض الربيع

للحيلولة دون الاصابة بامراض الربيع المتعلقة بالجهاز التنفسي، او التخفيف من حدتها ومضاعفاتها، ينصح باتباع النصائح التالية التي جاءت كنتائج لدراسات طبية سابقة: