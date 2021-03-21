اهم مشاكل الامهات الصحية بشكل عام بعد سن الاربعين، تكون نتيجة ممارسات عدة خاطئة في فترات المراهقة وما بعدها تباعاً وحتى عمر الأربعين، ولأن التقدم بالسن يتبعه تغيرات صحية متعددة، تظهر عدد من المشكلات التي ينبغي الانتباه لها والسيطرة عليها في بدايتها حتى لا تتفاقم وتسبب مضاعفات..

وعن اهم مشاكل الامهات الصحية بشكل عام بعد سن الاربعين وتزامناً مع عيد الام العالمي الذي يوافق 21 مارس من كل عام، تطلعنا عليها الأخصائية النسائية الدكتورة ريهام البلوي من مستشفى ينبع وتقول..

اهم مشاكل الامهات الصحية بشكل عام بعد سن الاربعين:

آلام العضلات والمفاصل يمكن أن تكون أكثر وضوحاً في سن الأربعين لذلك على النساء أن يمارسن الرياضة أكثر ويحافظن على مرونة ولياقة الجسم.

هشاشة العظام من الأمراض التي يمكن أن تصيب النساء في عمر الأربعين وهنا يأتي دور التغذية الجيدة وفيتامين د والتعرض للشمس.

التغيرات في التبويض والدورة الشهرية والتغيرات في الهرمونات من الأمور الصحية التي يرتفع الإصابة بها في عمر الأربعين، وهنا يجب على السيدة المتابعة مع الطبيبة المختصة للسيطرة على تلك الأمور الصحية.

غالبا ما تكون المرأة والأم خاصة في عمر الأربعين مثقلة بالمسؤوليات سواء في تربية الأبناء والاهتمام بالعائلة أو مهام المنزل، ويتفاقم الأمر في حال كانت الأم عاملة، وهنا يلاحظ على النساء أنهن يصبحن أكثر توتراً وانفعالاً مما يؤثر على الحالة النفسية ككل، وأنصح هنا بالتركيز على الأولويات وتوزيع المهام وتخصيص وقت يومياً للعناية بالنفس أو الاسترخاء وممارسة الهوايات.

بعد عمر الأربعين يحدث تغير في توزيع الدهون في الجسم، ويصبح الجسم أكثر قابلية لتخزين تلك الدهون وبالتالي الإصابة بالسمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وننصح الأمهات في هذه المرحلة بإتباع نظام حياة صحي من حيث النشاط البدني والنظام الغذائي.

اضطرابات ومشاكل الغدة الدرقية تزداد بعد سن الأربعين ومن المهم عمل فحص سنوي لها وملاحظة أعراضها لتفادي تفاقمها.

التغيرات في البشرة والجلد والشعر تبدأ بالظهور بعد سن الأربعين وهنالك عدد من الممارسات للوقاية منها وتأخيرها، ومنها التغذية الجيدة والصحة النفسية.

وأخيراً فإن أهم ما ننصح به النساء في سن الأربعين إجراء الفحص الدوري الذاتي والطبي للكشف عن سرطان الثدي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.