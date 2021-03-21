هل لفيتامين ب6 دور في الحماية من مضاعفات كوفيد 19، سؤال يتم طرحه في الآونة الأخيرة مع استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد وتسببه بمرض كوفيد 19 الذي تنجم عنه مضاعفات خطيرة، بعضها قد يؤدي الى الوفاة مثل الجلطات والتهاب الدماغ.

وتلعب الفيتامينات دوراً بارزاً في تقوية مناعة الجسم ضد العدوى بكافة انواعها، خصوصاً عدوى فيروس كورونا. ويأتي فيتامين سي في طليعة هذه الفيتامينات اضافة الى فيتامين د ومعادن المغنيسيوم والزنك، إلا ان بحثاً جديداً أضاف فيتامين ب6 لقائمة الفيتامينات التي تساعد في الوقاية من مضاعفات كوفيد 19 التي يصاب بها البعض.

فما هو دور فيتامين ب6 في الحماية من مضاعفات كوفيد 19، وما دوت الخليج المضاعفات الخطيرة التي يحمي منها هذا الفيتامين بشكل خاص؟

هل لفيتامين ب6 دور في الحماية من مضاعفات كوفيد 19

يعد فيتامين ب6 من الفيتامينات القوية التي لها تأثير وقائي ضد العديد من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والاوعية الدموية والسكري.

ويعتقد الباحثون انه قد يكون لفيتامين ب6 دور بارز في فتح المجال امام الاستجابة المناعية ضد كوفيد 19، وذلك وفقاً لبحث جديد نشر معلومات عنه موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن medicalxpress.

فيتامين ب6 يحمي من عواصف السيتوكين وجلطات الدم

البحث الذي قام به باحثون من جامعة هيروشيما العلوم من اجل الحياة، توصل الى ان فيتامين ب6 قد يكون قادراً على التخفيف من عواصف السيتوكين التي يسببها الجهاز المناعي مفرط النشاط بعد هجوم كوفيد 19.

وكانت دراسات أخرى كشفت عن فوائد مماثلة لفيتامينات سي ود والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم، في تقوية الاستجابة المناعية ضد كوفيد-19.

وتأمل عالمة الغذاء ثانوتشابورن كومرونغسي، الاستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتكاملة في الجامعة اليابانية، أن تكون ورقتهم المنشورة في مجلة Frontiers in Nutrition ، الخطوة الأولى لإظهار إمكانات فيتامين B6 في تقليل احتمالات حدوث عواصف خلوية بعدما كانت الابحاث مماثلة نادرة في السابق.

وقالت: " اضافة الى غسل اليدين، فإن الطعام والتغذية هما من خطوط الدفاع الاولى ضد كوفيد 19". مشيرة الى انها وزملاؤها في الورقة البحثية، قدموا أدلة تظهر ان فيتامين ب6 ذو تأثير وقائي ضد الامراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، من خلال قمع الالتهاب والأكسدة والإجهاد الكربوني.

وبحسب كومرونغسي، فإن الجلطة (تخثر الدم) وعاصفة السيتوكين (الالتهاب المفرط)، قد يكون لهما ارتباطا وثيق بشدة كوفيد-19. ومعلوم ان عواصف السيتوكين تحدث عندما ينتقل الجهاز المناعي إلى مستوى مفرط ويبدأ في مهاجمة حتى الخلايا السليمة.

ويمكن لجلطات الدم المرتبطة بمرض كوفيد-19 أن تسد الشعيرات الدموية وتضر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والكبد والكلى. ويعمل فيتامين ب6 على منع التخثرات والالتهابات، وكل نقص في معدلات هذا الفيتامين ينعكس سلباً نحو انخفاض عمل المناعة وزيادة التعرض للعدوى الفيروسية.

وقالت كومرونغسي: "فيتامين ب6 له علاقة وثيقة بجهاز المناعة. وتنخفض مستوياته دائمًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب. وتطالعنا الاخبار بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة ب كوفيد 19".

وشددت على اهمية معرفة ما اذا كان فيتامين ب6 يمارس الحماية ضد انواع جديدة من العدوى الفيروسية والالتهاب الرئوي اللذين يمكن مواجهتهما مسقبلاً.