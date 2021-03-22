طريقة عمل كيك الميكروويف بطريقة هشة ولذيذة وطري طول الوقت

طريقة عمل كيك الميكروويف بطريقة هشة ولذيذة، يعتبر الكيك من أكثر الأشياء التي يفضلها الكثير من الأشخاص بجانب أنه يتم تجهيز الطرق مختلفة ومتنوعة خاصة أن في الفترة الأخيرة انتشرت كثيرا تجهيز الكيك بطرق مختلفة ومتنوعة حتى يحب الأطفال تناولها، لهذا يمكنك عمل كيك الميكرويف في المنزل بطريقه شهية ولذيذة وسوف يحب تناولها الكثير من الأطفال، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل كيك الميكروويف في المنزل بطريقة شهية.

طريقه عمل كيك الميكرويف في المنزل

المكونات، ملعقة من الدقيق وملعقتين ونصف من السكر وأربع ملاعق من الحليب وقليل من الملح والفانيليا وملعقة ونصف من الكاكاو ونذوبه مع ملعقة من البيكنج بودر أو قطعة من شيكولاتة المطبخ وملعقتين من الزبدة أو يمكن استخدام الزيت.

طريقة تجهيز كيك الميكرويف

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونقوم بإضافة الكاكاو والطحين والسكر وتقلب المكونات بعد ذلك نبدأ بوضع البيكنج صودا والملح والبيكنج باودر مع الاستمرار في التقليب في الخطوة التالية نبدأ بوضع الزبدة أو الزيت مع تقليبها جيداً حتى تتجانس ثم نبدأ ب اضافة الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط أمامه متجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط فيه كوب ونقوم بإضافته في الميكرويف ونضع قطع من الشوكولاتة وسط الكيك ونقوم بالضغط عليه حتى يتم تغليفها جيداً، ثم نقوم بوضع فيه الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين بعد ذلك يتم إخراجه وتقديمها مع الآيس كريم أو الكريمة وبالهناء والشفاء.

طريقه عمل مج الكيك

المكونات، أربع ملاعق من الدقيق ونصف ملعقة من البيكنج بودر أو ملعقة من الزيت وثلاث ملاعق من السكر والحليب و فرمسيل ملون.

طريقه تجهيز مج الكيك

أولا يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها في مج الخاص بالميكرويف ثم نقوم بتشغيله لمدة دقيقة ونصف على درجة حرارة عالية بعد ذلك يتم إخراجه وتناول وبالهناء والشفاء.