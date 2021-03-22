البسبوسة كما يجب ان تكون بطعم روعة في المنزل مثل بتاعت دمياط

تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية المحببة لدي الجميع، وتعد مدينة دمياط هى أشهر مدينة في صنع البسبوسة والحلويات الشرقية، وللبسبوسة أصناف عديدة منها بسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالنوتيلا، وبسبوسة سادة وغيرها من الأنواع الأخرى، وفي هذا المقال سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل . البسبوسة كما يجب ان تكون البسبوسة كما يجب ان تكون نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير ومكونات عمل البسبوسة: نصف كيلو من دقيق البسبوسة [دقيق سمولينا].

مقدار ثلاث معالق من جوز الهند.

مقدار ملعقتين من لبن البودرة.

علبة قشطة.

نحتاج إلى مايعادل نصف كوب من السمن.

مقدار كوب من السكر.

كوب ماء.

رشة بيكنج بودر أو محسن كيك. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة لعمل السيرب أو الشربات الخاص بالبسبوسة نحتاج إلى 2 كوب من السكر، و2 كوب من الماء، ملعقة سمنة. طريقة تحضير البسبوسة في المنزل نضع على النار حلة ونضع بها السكر وكمية صغيرة من الماء حوالي ربع كوب ونترك السكر يذوب ويكون كراميل مع الحرص على تحريك الحلة حتى تذوب كل كمية السكر ونحصل على اللون الذهبي.

في الكمية الباقية من الماء نضع عليها لبن البودرة ونقلبه جيدا، ومن ثم نضع ذلك على السكر المكرمل في الحلة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات، بعد تمام المزج نرفع الإناء من النار ونضع مقدار القشطة والسمن مع التقليب المستمر.

نضع في إناء آخر مقدار السميد والبيكنج بودر مع إضافة رشة ملح ونقوم بالتقليب جيدا ثم نضع هذا الخليط على الخليط السائل ونبدأ بخلط المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها البعض.

نحضر صنية مقاس 28 ونقوم بدهنها بالسمن من كافة الجوانب والأرضية ونضع بها البسبوسة ، تدخل البسبوسة على فرن 180 درجة وتترك حتى تمام النضج.

في ذلك الوقت نقوم بعمل الشربات ونضع في إناء مقدار السكر والماء وتترك على النار لمدة ثلاث دقائق فقط، بعد ذلك نقوم بإضافة السمن عليها ونقلب جيدا، بعد تمام نضج البسبوسة ونخرجها من الفرن نضيف الشربات عليها وبعد ذلك نقوم بتغطية الصينية لمدة ربع ساعة . طريقة تحضير البسبوسة في المنزل الوسوم

تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية المحببة لدي الجميع، وتعد مدينة دمياط هى أشهر مدينة في صنع البسبوسة والحلويات الشرقية، وللبسبوسة أصناف عديدة منها بسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالنوتيلا، وبسبوسة سادة وغيرها من الأنواع الأخرى، وفي هذا المقال سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل . البسبوسة كما يجب ان تكون البسبوسة كما يجب ان تكون نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير ومكونات عمل البسبوسة: نصف كيلو من دقيق البسبوسة [دقيق سمولينا].

مقدار ثلاث معالق من جوز الهند.

مقدار ملعقتين من لبن البودرة.

علبة قشطة.

نحتاج إلى مايعادل نصف كوب من السمن.

مقدار كوب من السكر.

كوب ماء.

رشة بيكنج بودر أو محسن كيك. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة لعمل السيرب أو الشربات الخاص بالبسبوسة نحتاج إلى 2 كوب من السكر، و2 كوب من الماء، ملعقة سمنة. طريقة تحضير البسبوسة في المنزل نضع على النار حلة ونضع بها السكر وكمية صغيرة من الماء حوالي ربع كوب ونترك السكر يذوب ويكون كراميل مع الحرص على تحريك الحلة حتى تذوب كل كمية السكر ونحصل على اللون الذهبي.

في الكمية الباقية من الماء نضع عليها لبن البودرة ونقلبه جيدا، ومن ثم نضع ذلك على السكر المكرمل في الحلة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات، بعد تمام المزج نرفع الإناء من النار ونضع مقدار القشطة والسمن مع التقليب المستمر.

نضع في إناء آخر مقدار السميد والبيكنج بودر مع إضافة رشة ملح ونقوم بالتقليب جيدا ثم نضع هذا الخليط على الخليط السائل ونبدأ بخلط المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها البعض.

نحضر صنية مقاس 28 ونقوم بدهنها بالسمن من كافة الجوانب والأرضية ونضع بها البسبوسة ، تدخل البسبوسة على فرن 180 درجة وتترك حتى تمام النضج.

في ذلك الوقت نقوم بعمل الشربات ونضع في إناء مقدار السكر والماء وتترك على النار لمدة ثلاث دقائق فقط، بعد ذلك نقوم بإضافة السمن عليها ونقلب جيدا، بعد تمام نضج البسبوسة ونخرجها من الفرن نضيف الشربات عليها وبعد ذلك نقوم بتغطية الصينية لمدة ربع ساعة . طريقة تحضير البسبوسة في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة كما يجب ان تكون بطعم روعة في المنزل مثل بتاعت دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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