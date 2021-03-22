سر الكنافة بالجبنة العكاوي من احلي الحلويات الشرقية في شهر رمضان

سر الكنافة بالجبنة العكاوي الحلويات المفضلة لدي الكثير منا، فالكنافة من الحلويات الشرقية المعتاد تحضيرها في العديد من المناسبات وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتحتوي الكنافة بالجبنة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تعمل على الحفاظ على صحة الإنسان، وذلك نظرا للمواد الغذائية المميزة الموجودة في الجبن.

وسوف نتعرف معا على طريقة مميزة للغاية يمكنك بها تحضير الكنافة بالجين في وقت سريع جدا وبسهولة تامة.

سر الكنافة بالجبنة العكاوي حتي تتمكن من تحضيرها سوف تحتاج إلى العديد من المكونات الهامة، وتتمثل هذه المكونات في:-

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كوب سكر أبيض.

كوب وربع من السمن المذاب.

نصف كيلو جين عكاوي حلو.

ثلث كيلو من جين الموزاريلا.

ثلاثة ملاعق من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

في البداية سوف نقوم بإحضار وعائيين ونقوم بوضع كل نوع من أنواع الجبنة في إناء، مع غمرهما بالماء لعدة ساعات.

والحرص على تغيير الماء كل ساعة حتى تتخلص الجينة من ملوحتها.

وبعدها يتم تصفية الجين من الماء بصورة جيدة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة السمن إلى الكنافة، ونقوم بتقطيع الكنافة باليد مع الدعك، والتفتيت حتى تختلط الكنافة بالسمن.

وبعدها نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنا بالزبد، ومن ثم نفرد ثلثي الكنافة، ونقوم بتوزيع نوعين الجين علي الكنافة.

والخطوة التالية تكون رش ماء الورد والسكر، ونقوم بفرد الثلث الباقي من الكنافة على وجه الجبن.

ومن ثم نقوم برش السمن على وجه الكنافة.

وبعدها ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارتها 200 درجة مئوية.

ونقوم بتركها في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتي يصبح لونها لذهبي.

وبعد النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ومن ثم نقوم برش القطر عليها.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول سر الكنافة بالجبنة العكاوي.