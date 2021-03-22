طريقة عمل مشروبات الصيف الباردة لأيام الصيف الحارة مشروبات مثلجة للصيف

تعرفي علي افضل مشروبات الصيف الباردة، الصيف يعتبر من الفصول اللي تتميز بانها شديدة الحرارة وان في أيامها ترتفع درجات الحرارة ويصبح الجو شديد السخونة، لذلك يجب علينا في فصل الصيف أن نكثر من شرب السوائل بكثرة من ماء وعصائر ومشروبات باردة لأنها تساعد علي خفض حرارة الجسم والترطيب، لذلك سوف نتعرف معا علي بعض المشروبات الباردة المميزة والتي تشتهر بها الكثير من الكافيهات وتكون مكلفة لكننا سوف نصنعها بنفسنا وبأقل التكاليف. مشروبات الصيف الباردة مشروبات الصيف الباردة سموذي المانجو المقادير: كوبين من المانجو مقطعة

نصف قطعة الموز

نصف كوب من عصير الأناناس

ملعقة كبيرة من العسل

نصف كوب من الزبادي طريقة الأعداد قمي بتقطيع الموز علي هيئة دوائر.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه دوائر الموز وقطع المانجو.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه دوائر الموز وقطع المانجو. بعد ذلك قمي بوضع كل من الزبادي والعسل وعصير الأناناس في الخلاط.

قمي بخلط جميع هذه المكونات في الخلاط جيدا حاولي دقتين، ثم قمي بصب السموذي في كوب التقديم. كافيه لاتيه كافيه لاتيه المقادير: نصف كوب من الماء الساخن

4 أكواب من الحليب بنكهة الشكولاتة

نصف كوب نسكافيه

نصف كوب من الماء المثلج

كوب ونصف حليب مركز

بعض مكعبات الثلج طريقة التحضير ضعي في الماء الساخن النسكافيه حتي يذوب ثم اتركه حتى يبرد.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الماء والحليب التي بالنكهة والحليب المركز، وقومي بخلط المزيج جيدا، ثم بعد ذلك ضيفي اليه سائل النسكافية وخلطهم ثانيا.

قومى بوضع الخليط في الأكواب وضعي الثلج فيه حسب رغبتك. سموذي زبدة الفول السوداني مع الشكولاته سموذي زبدة الفول السوداني مع الشكولاته المقادير نصف كوب حليب بارد

معلقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني

معلقة كبيرة من الكاكاو

حبة موز مقطعة

معلقة كبيرة من العسل الأبيض طريقة الأعداد احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من زبدة الفول والحليب والكاكاو والعسل وحبة الموز.

قمي بخلط هذا المزيج لمدة 3 دقائق حتي يتجانس جيدا.

قمي بعد ذلك بوضع المزيج في أكواب التقديم. مشروب الشكولاته البيضاء مشروب الشكولاته البيضاء المقادير 4اكواب من الحليب

كوب من الشكولاته البيضاء مقطعة

كيس فانيليا

رشه ملح

بعض قطع المارشميلو طريقة الأعداد قمي بتحضير مقلاة عميقة ومتوسطة الحجم.

ضعي في المقلاة كل من الحليب والشكولاتة البيضاء والفانيليا مع رشه الملح، ثم قمي بتقليب هذا الخليط جيدا علي نار متوسطة.

استمري في التقليب حتي تسيح الشكولاته في الخليط، حتي يصبح المزيج ناعما.

قمي بعد ذلك بتقديم المشروب مع وضع قطع المارشيملو فيه. الوسوم

تعرفي علي افضل مشروبات الصيف الباردة، الصيف يعتبر من الفصول اللي تتميز بانها شديدة الحرارة وان في أيامها ترتفع درجات الحرارة ويصبح الجو شديد السخونة، لذلك يجب علينا في فصل الصيف أن نكثر من شرب السوائل بكثرة من ماء وعصائر ومشروبات باردة لأنها تساعد علي خفض حرارة الجسم والترطيب، لذلك سوف نتعرف معا علي بعض المشروبات الباردة المميزة والتي تشتهر بها الكثير من الكافيهات وتكون مكلفة لكننا سوف نصنعها بنفسنا وبأقل التكاليف. مشروبات الصيف الباردة مشروبات الصيف الباردة سموذي المانجو المقادير: كوبين من المانجو مقطعة

نصف قطعة الموز

نصف كوب من عصير الأناناس

ملعقة كبيرة من العسل

نصف كوب من الزبادي طريقة الأعداد قمي بتقطيع الموز علي هيئة دوائر.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه دوائر الموز وقطع المانجو.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه دوائر الموز وقطع المانجو. بعد ذلك قمي بوضع كل من الزبادي والعسل وعصير الأناناس في الخلاط.

قمي بخلط جميع هذه المكونات في الخلاط جيدا حاولي دقتين، ثم قمي بصب السموذي في كوب التقديم. كافيه لاتيه كافيه لاتيه المقادير: نصف كوب من الماء الساخن

4 أكواب من الحليب بنكهة الشكولاتة

نصف كوب نسكافيه

نصف كوب من الماء المثلج

كوب ونصف حليب مركز

بعض مكعبات الثلج طريقة التحضير ضعي في الماء الساخن النسكافيه حتي يذوب ثم اتركه حتى يبرد.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الماء والحليب التي بالنكهة والحليب المركز، وقومي بخلط المزيج جيدا، ثم بعد ذلك ضيفي اليه سائل النسكافية وخلطهم ثانيا.

قومى بوضع الخليط في الأكواب وضعي الثلج فيه حسب رغبتك. سموذي زبدة الفول السوداني مع الشكولاته سموذي زبدة الفول السوداني مع الشكولاته المقادير نصف كوب حليب بارد

معلقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني

معلقة كبيرة من الكاكاو

حبة موز مقطعة

معلقة كبيرة من العسل الأبيض طريقة الأعداد احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من زبدة الفول والحليب والكاكاو والعسل وحبة الموز.

قمي بخلط هذا المزيج لمدة 3 دقائق حتي يتجانس جيدا.

قمي بعد ذلك بوضع المزيج في أكواب التقديم. مشروب الشكولاته البيضاء مشروب الشكولاته البيضاء المقادير 4اكواب من الحليب

كوب من الشكولاته البيضاء مقطعة

كيس فانيليا

رشه ملح

بعض قطع المارشميلو طريقة الأعداد قمي بتحضير مقلاة عميقة ومتوسطة الحجم.

ضعي في المقلاة كل من الحليب والشكولاتة البيضاء والفانيليا مع رشه الملح، ثم قمي بتقليب هذا الخليط جيدا علي نار متوسطة.

استمري في التقليب حتي تسيح الشكولاته في الخليط، حتي يصبح المزيج ناعما.

قمي بعد ذلك بتقديم المشروب مع وضع قطع المارشيملو فيه.

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