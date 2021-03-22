طريقة عمل الصوصات افضل من التي تقدم في المطاعم المشهورة وغير مكلفة

تعرفي علي افضل طريقة عمل الصوصات، انتشر مؤخرا أنواع كثيرة من الصوصات المختلفة التي اصبحنا لا نستغني عنها في أكلاتنا وخاصة تلك الأطعمة السريعة مثل البطاطس والبرجر والبيتزا والدجاج المقرمش، كما انه يوجد الكثير من أنواع الصوصات المنتشرة والتي تتميز بيها جميع المطاعم في وقتنا الحالي، ولذلك سوف نتعرف معا علي بعض تلك الصوصات واشهرها بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الصوصات طريقة عمل الصوصات صوص الرانش

المقادير كوب من المايونيز

كوب كبير زبادي

معلقة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة صغيرة فلفل اسود

معلقة صغيرة من الثوم البودر

معلقة صغيرة من البصل البودر

معلقتين صغيرتين من البقدوتس المفروم

معلقتين صغيرتين من الشبت طريقة أعداد الصوص في وعاء متوسط الحجم قومى بوضع كل من الزبادي والمايونيز قلبيهم جيدا.

قومي بعد ذلك بإضافة جميع البهارات اللي الوعاء مع التقليب حتي التجانس.

يصبح صوص الرانش جاهز بهذه الطريقة البسيطة، ويمكنك تقديمه مع الدجاج او البطاطس أو البيتزا. صوص الجبنة الشيدر صوص الجبنة الشيدر المقادير تحضير كوب ونص من الجبنة الشيدر المبشورة

معلقتين كبيرتين من الزبدة

معلقتين كبيرتين من الدقيق المطحون

ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم طريقة تحضير الصوص احضري أناء متوسط الحجم وضعيه علي النار ثم نضع الزبدة والدقيق ونقلبهم حتي يتماسكوا.

الخطوة التالية هي سكب الحليب علي هذا الخليط، ويجب التقليب بشكل جيد وعلي نام متوسطة.

نقوم بعد ذلك بسكب الجبنة الشيدر المبشورة اللي الخليط مع وضع كل من الملح والفلفل وتقلبيها جيدا حتي تتجانس جميعها مع بعض.

يمكن بعد ذلك انتظار الصوص حتى يبرد وقومى بوضعه في برطمان ووضعه في الثلاجة استخدامه عند احتياجك له. الثومية السوري الثومية السوري المقادير ثلاث فصوص من الثوم

نصف كوب من الماء الفاتر

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

اربع ملاعق كبيرة من الزيت

نصف معلقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من عصير الليمون طريقة الإعداد نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع فيه النشا مع الماء مع نار هادئة ونقم بتقليبهم حتي يصبح قوام الخليط ثقيل، ثم نرفعه من علي النار وتركه حتي يبرد.

نقوم بفرم الثوم ثم نضعه في الخلاط الكهربائي مع الملح وعصير الليمون ونخلطهم، ثم نضع النشا اليه بعد ذلك ونقوم بضربهم حتي يتماسك القوم.

بعد تلك الخطوة نقوم بسكب الزيت بالتدريج علي الخليط وهو موجود في الخلاط ونقلبه حتي يصبح القوام المطلوب للثومية.

عند الانتهاء يجب وضع الثومية في الثلاجة لمدة ساعة أو اكثر قبل تقديمها. الوسوم

تعرفي علي افضل طريقة عمل الصوصات، انتشر مؤخرا أنواع كثيرة من الصوصات المختلفة التي اصبحنا لا نستغني عنها في أكلاتنا وخاصة تلك الأطعمة السريعة مثل البطاطس والبرجر والبيتزا والدجاج المقرمش، كما انه يوجد الكثير من أنواع الصوصات المنتشرة والتي تتميز بيها جميع المطاعم في وقتنا الحالي، ولذلك سوف نتعرف معا علي بعض تلك الصوصات واشهرها بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الصوصات طريقة عمل الصوصات صوص الرانش

المقادير كوب من المايونيز

كوب كبير زبادي

معلقة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة صغيرة فلفل اسود

معلقة صغيرة من الثوم البودر

معلقة صغيرة من البصل البودر

معلقتين صغيرتين من البقدوتس المفروم

معلقتين صغيرتين من الشبت طريقة أعداد الصوص في وعاء متوسط الحجم قومى بوضع كل من الزبادي والمايونيز قلبيهم جيدا.

قومي بعد ذلك بإضافة جميع البهارات اللي الوعاء مع التقليب حتي التجانس.

يصبح صوص الرانش جاهز بهذه الطريقة البسيطة، ويمكنك تقديمه مع الدجاج او البطاطس أو البيتزا. صوص الجبنة الشيدر صوص الجبنة الشيدر المقادير تحضير كوب ونص من الجبنة الشيدر المبشورة

معلقتين كبيرتين من الزبدة

معلقتين كبيرتين من الدقيق المطحون

ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم طريقة تحضير الصوص احضري أناء متوسط الحجم وضعيه علي النار ثم نضع الزبدة والدقيق ونقلبهم حتي يتماسكوا.

الخطوة التالية هي سكب الحليب علي هذا الخليط، ويجب التقليب بشكل جيد وعلي نام متوسطة.

نقوم بعد ذلك بسكب الجبنة الشيدر المبشورة اللي الخليط مع وضع كل من الملح والفلفل وتقلبيها جيدا حتي تتجانس جميعها مع بعض.

يمكن بعد ذلك انتظار الصوص حتى يبرد وقومى بوضعه في برطمان ووضعه في الثلاجة استخدامه عند احتياجك له. الثومية السوري الثومية السوري المقادير ثلاث فصوص من الثوم

نصف كوب من الماء الفاتر

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

اربع ملاعق كبيرة من الزيت

نصف معلقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من عصير الليمون طريقة الإعداد نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع فيه النشا مع الماء مع نار هادئة ونقم بتقليبهم حتي يصبح قوام الخليط ثقيل، ثم نرفعه من علي النار وتركه حتي يبرد.

نقوم بفرم الثوم ثم نضعه في الخلاط الكهربائي مع الملح وعصير الليمون ونخلطهم، ثم نضع النشا اليه بعد ذلك ونقوم بضربهم حتي يتماسك القوم.

بعد تلك الخطوة نقوم بسكب الزيت بالتدريج علي الخليط وهو موجود في الخلاط ونقلبه حتي يصبح القوام المطلوب للثومية.

عند الانتهاء يجب وضع الثومية في الثلاجة لمدة ساعة أو اكثر قبل تقديمها.

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