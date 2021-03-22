سر نجاح الكنافة النابلسية بطريقة شهية ولذيذة

طريقة عمل الكنافة النابلسية بطريقة شهية ولذيذة، لم يتبقى القليل من الوقت على قدوم شهر رمضان المبارك الذي يحب الكثير من الأشخاص تناول الحلويات وخاصة الكنافة التي يعشقها الكبار والصغار حيث يتم تجهيزها بطرق مختلفة مثل الكنافة بالقشطة أو الشكولاتة وبعض الأشخاص يفضلون الكنافة بالمانجو، وبالتالي الكنافة النابلسية هي من أكثر أنواع الكنافة التي انتشرت مؤخرا داخل مصر وحازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمكونات والخطوات المطلوبة.ا

لكنافة النابلسية بطريقة شهية

المكونات كوب ونصف من السكر و2 كوب ماء وفستق مطحون وملعقة من الفانيليا 250 غرام من الجبنة الموتزاريلا أو العكاوي و300 جرام من الكنافة ونصف كوب من الزبدة و صينية مقاس 24.

طريقه تجهيز الكنافة النابلسية

أولا يتم فرك الكنافة في الكبة أو باليد جيدا ثم أضافه عليها الزبدة والاستمرار في عملية التقليب بعد ذلك نقوم بتجهيز الصينية ونقوم بإضافة فيها الزبدة ويمكن أيضا استخدام الزيت ونقوم بوضع الكنافة فيها ونضيف عليها الجبنة الموتزاريلا وتترك ليله كاملة

ويتم تغيير الماء عدد مرات لكي تتمكني من التخلص من الملح بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتم تحميرها من الجوانب ثم نضيف عليها الفستق المطحون وتقطيعها وتناولها بعد وضعها في أطباق التقديم ويتم تقديمه ساخنة مع الشاي أو القهوة أو العصير وبالهناء والشفاء

طريقة عمل الشربات

يتم تجهيز وعاء على النار وإضافة كوب من السكر ونصف كوب من الماء وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ملعقة من الليمون وتترك المكونات حتى تغلي على النار لمدة 10 دقائق ثم يتم رفعها من على النار ويتم وضعها على الكنافة بعد أن يتم اخراجها من الفرن.