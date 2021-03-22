دهنة من الكولاجين لترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من الحبوب ودهون البشرة تماما

الكولاجين من العناصر الهامة و المفيدة للبشرة بكل أنواعها فهو معروف بفوائده التي لا تعد ولا تحصى، لذلك تسعى كل السيدات إلى شراء الكريمات الغنية بالكولاجين والتي في الغالب تكون باهظة الثمن، ولذلك نقدم لكِ طريقة كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة و خالي من المواد الكيميائية الضارة فيمكنكِ إعداده في البيت بمكونات طبيعية و متوفرة في أي منزل.

دهنة من الكولاجين لترطيب البشرة

الكولاجين له فوائد كثيرة للبشرة منها:

يعمل على تغذية البشرة بعمق.

يقاوم ظهور التجاعيد و علامات تمدد الجلد.

يحارب علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

يساعد في علاج الخدوش أو آثار الحروق البسيطة.

يساعد في التخلص من علامات الجروح وعلاجها.

يساعدك في الحصول على بشرة نضرة وذات مظهر صحي.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك أن تحصلي من خلالها على الكولاجين نعرض منها:

قومي بإحضار الخبز وافركيه ناعم جدًا.

قومي بوضع كمية مناسبة من الحليب الدافئ إلى الخبز حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

قومي بإحضار معلقتين أو ثلاث ملاعق كبار من اللبان الدكر وقومي بطحنة في الخلاط حتى يتحول إلى بودرة ناعمة.

ضعي ثلاث ملاعق كبار من الزبادي الطازج على اللبان الدكر.

ضعي معلقة كبيرة من النشا على الزبادي.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل للخليط وقومي بتقليب الخليط لعدة دقائق لتصلي إلى خليط متجانس.

أولًا: قومي بغسل وجهك جيدًا باستخدام نوع الغسول الذي يناسب وجهك.

ثانيًا: قومي بتجفيف وجهك تمامًا من الماء.

ثالثًا: قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

رابعًا: قومي بوضع الكريم المرطب المناسب لوجهك و كرري الخطوات السابقة مرة كل أسبوع.

وصفة الخبز والحليب:وصفة لبان الدكر و الزبادي: