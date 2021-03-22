طريقة عمل الأرز ألبسمتي بالكركم في 10 دقائق زي المطاعم والطعم روعة

طريقة عمل الأرز البسمتيوا باكركم روعة،يعد الأرز ألبسمتي من الأطباق الرئيسة جانب المشويات، وغالباً ما يضاف إلية ألكركم، ومن المعروف أن ألكركم له العديد من الفوائد، وهنا في هذا المقال سوف أشرح لكي حبيبتي طريقة عمل الأرز ألبسمتي باكركم مثل المطاعم . طريقة عمل الأرز ألبسمتي بالركم طريقة عمل الأرز ألبسمتي بالركم الأزرالبسمتى من احلي الأكلات الموجودة في الوجه العربي وسوف نقدم لكم طريقة عمل الأزر ألبسمتي بطريقة سهلة وجميلة جداا تابعونا في هذا المقال المقاديرالارز ألبسمتي 2 كوب من الأرز ألبسمتي .

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

2 كوب ونصف من الماء .

2 ملعقة صغيرة من الملح .

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات .

نصف ملعقة كبيرة من ألكركم .

فص ثوم مهروس .

ملعقة كبيرة من الزبدة البلدي .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 بصلة متوسطة الحجم.

ربع كوب من الزيت.

عود من القرفة .

2 جزرة مبشورة ناعم . طريقة التحضير نغسل الأرز بالماء جيداً . نحضر إناء عميق ونقع فيه الأرز لمدة ساعة كاملة . ثم نحضر حله ونضع فيها ربع كوب الزيت ونرفعها على النار. نقوم بتقشير البصل ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً . نضع البصل في الزيت ثم نضيف الجزرة المبشورة ناعم وعود القرفة ونقلب حتي يصير اللون ذهبي . ننزل بالأرز علي البصل والجزر ونقلب حتي يجف الماء من الأرز . نضيف بقية التوابل من الفلفل الأسمر، والملح، والزنجبيل ،والبهارات السبع ونقلب جيداً . نضيف على الأرز الماء المغلي . نهدي النار أول ما تشرب الأرز الماء ، نترك الأرز لمدة لا تقل عن ساعة ثم نترقب السوى . المقاديرالارز ألبسمتيطريقة التحضير وبهذه الطريقة يكون الأرز جاهز للتقديم ويمكن أن نقدمه مع مشويات مثل الكفتة، والفراخ المشوية، واللحمة المشوية وبألف هنا على قلوبكم . الوسوم

طريقة عمل الأرز البسمتيوا باكركم روعة،يعد الأرز ألبسمتي من الأطباق الرئيسة جانب المشويات، وغالباً ما يضاف إلية ألكركم، ومن المعروف أن ألكركم له العديد من الفوائد، وهنا في هذا المقال سوف أشرح لكي حبيبتي طريقة عمل الأرز ألبسمتي باكركم مثل المطاعم . طريقة عمل الأرز ألبسمتي بالركم طريقة عمل الأرز ألبسمتي بالركم الأزرالبسمتى من احلي الأكلات الموجودة في الوجه العربي وسوف نقدم لكم طريقة عمل الأزر ألبسمتي بطريقة سهلة وجميلة جداا تابعونا في هذا المقال المقاديرالارز ألبسمتي 2 كوب من الأرز ألبسمتي .

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

2 كوب ونصف من الماء .

2 ملعقة صغيرة من الملح .

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات .

نصف ملعقة كبيرة من ألكركم .

فص ثوم مهروس .

ملعقة كبيرة من الزبدة البلدي .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 بصلة متوسطة الحجم.

ربع كوب من الزيت.

عود من القرفة .

2 جزرة مبشورة ناعم . طريقة التحضير نغسل الأرز بالماء جيداً . نحضر إناء عميق ونقع فيه الأرز لمدة ساعة كاملة . ثم نحضر حله ونضع فيها ربع كوب الزيت ونرفعها على النار. نقوم بتقشير البصل ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً . نضع البصل في الزيت ثم نضيف الجزرة المبشورة ناعم وعود القرفة ونقلب حتي يصير اللون ذهبي . ننزل بالأرز علي البصل والجزر ونقلب حتي يجف الماء من الأرز . نضيف بقية التوابل من الفلفل الأسمر، والملح، والزنجبيل ،والبهارات السبع ونقلب جيداً . نضيف على الأرز الماء المغلي . نهدي النار أول ما تشرب الأرز الماء ، نترك الأرز لمدة لا تقل عن ساعة ثم نترقب السوى . المقاديرالارز ألبسمتيطريقة التحضير وبهذه الطريقة يكون الأرز جاهز للتقديم ويمكن أن نقدمه مع مشويات مثل الكفتة، والفراخ المشوية، واللحمة المشوية وبألف هنا على قلوبكم .

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