سر نجاح كرات البسبوسة المحشية بالمكسرات وجوز الهند بكل سهولة مثل محلات الحلواني

البسبوسة من الحلوى التي تقدم في المناسبات وذلك بسبب طعمها المميز، فالبسبوسة منتشرة في جميع أنحاء العالم فهي من الحلويات الشامية المصرية، وكرات البسبوسة عبارة عن كرات من البسبوسة على شكل دائرس بها حشوة المكسرات وجوز الهند ومغلفة بجوز الهند والسيرب.

سر نجاح كرات البسبوسة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير عمل كرات البسبوسة وكيفية عمل الحشوة.

نصف كوب جوز هند مجروش.

نصف كوب مكسرات مجروشة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

يخلط كل مكونات الحشوة جيدًا حتى تمتزج مع بعضها في وعاء عميق.

ثانياً: التزيين

يتم تزيين كرات البسبوسة بجوز الهند المبشور أو بالكنافة المفتتة والمحمصة

طريقة التزيين بالكنافة: يتم تفتيت الكنافة جيدًا، وفي قدر على النار توضع ملعقة زبدة وتترك حتى تذوب ثم تضاف إليها الكنافة وتقلب جيدًا حتى يتم الحصول على اللون الذهبي.

نقدم لكم الان مقادير عمل كرات البسبوسة بأسهل الطرق وبأقل التكاليف وبمكونات متوفره في منزلك.

2 كوب من السميد.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الحليب السائل.

1 كوب من المياه

1 كوب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا

توضع مقدار الزبدة في قدر على نار هادئة حتى تذوب.

ثم يوضع مقدار السميد على الزبدة ويقلب جيدًا وبشكل مستمر حتى يصل إلى اللون الذهبي.

ثم نضيف السكر ونقلب جيدًا، ثم مقدار المياه مع الاستمرار في التقليب وعدم التوقف.

ثم نخلط الحليب والفانيليا جيدًا ويتم إضافتهم إلى السميد.

يتم الاستمرار في التقليب حتى تتشكل عجينة طرية.

تترك عجينة البسبوسة جانبًا حتى تبرد قليلاً.

يتم أخذ جزء من العجينة وتشكيلها على هيئة كور ثم عمل خرم في منتصف العجينة ووضع جزء من الحشوة ثم إغلاق كورة العجينة

ثم يتم تغليف الكورة بجوز الهند المبشور أو قطع الكنافة المفتتة والمحمصة.

تكرر هذه الطريقة إلى أن ينتهي كمية العجين، ثم توضع فترة في الثلاجة حتى تبرد.

وفي النهاية تقدم كرات البسبوسة في طبق التقديم.

وأخيرًا تعد كرات البسبوسة من الحلوى المفضلة في شهر رمضان الكريم، وأيضًا في المناسبات فهي من أسهل وأشهى الحلويات المقدمة على الموائد في الدول العربية وتركيا على وجه الخصوص.