اقوي كريم أساس لتوحيد لون البشرة من صنع ايديكي بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم أساس، يعتبر كريم الأساس من أكثر المواد أستخداما وهذا لأنه يعمل علي تغطية أي حبوب أو بقع في البشرة أو بمعني أصح خافي لعيوب البشرة، كما أنه يعمل علي توحيد لون البشرة ويجعلها أكثر جاذبية، ومع ذلك فإنه لا ينصح باستخدامه بصفة مستمرة، وهذا لأنه يسبب ظهور الحبوب والبقع في البشرة مع كثرة الاستعمال وهذا لأنه يتكون من مواد كيميائية تضر البشرة أكثر مما تفيدها.

وما لا تعرفه الكثير من الفتيات والسيدات أنه يمكن تحضير فاونديشن طبيعي في المنزل غير ضار أبداً بالبشرة، وهذا لأنه يتكون من مواد طبيعية فقط، وقبل وضع أي نوع من أنواع الفاونديشن يجب القيام بغسل البشرة جيداً بأي غسول مناسب، وبعدها يفضل ترطيب البشرة بشكل عميق، لأن وضع الفاونديشن على بشرة جافة يكسب البشرة مظهراً مزعجاً.

اقوي كريم أساس لتوحيد لون البشرة

يمكن تحضير فاونديشن طبيعي للبشرة باستخدام اللبن الرائب، حيث نحتاج منه إلى ملعقة كبيرة ونفس المقدار من النشا والخميرة الجافة، كما نحتاج إلى ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقتان كبيرتان من الجلسرين وربع كوب من ماء الورد وبودرة الأطفال، ولتحضير الفاونديشن نخلط المواد الجافة سوياً وبعدها نضيف لها جميع المواد السائلة ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

يتم حفظ الخليط في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة، ونقوم بإخراجه عند الحاجة، وللعلم فان هذا الخليط صالح لمدة لا تقل عن أسبوعين، وهذا الخليط مناسب لصاحبات البشرة الفاتحة، ويمكن جعله مناسب لصاحبات البشرة السمراء عن طريق إضافة القليل من الكاكاو الخام للمكونات السابقة.

فاونديشن طبيعي من صنع يديكي

كذلك يمكن استخدام زبدة الشيا لتحضير فاونديشن طبيعي للبشرة، حيث نحتاج إلى نصف كوب منها بعد تذويبها في حمام مائي وملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة والقرفة البودرة، وبعد ذلك نخلطهم جيعاً ثم نضيف القليل من أي كريم مرطب حتى نحصل على قوام مناسب للفاونديشن، ويمكن التحكم في لون الفاونديشن عن طريق تقليل أو زيادة كمية الكاكاو، وللعلم فإن هذا الفاونديشن يمكن استخدامه لفترة لا تقل عن شهر تقريباً، ولكن لا يفضل حفظه في الثلاجة حتى لا تتجمد زبدة الشيا وخاصة في فصل الشتاء.

خلطة العسل والحليب لتبيض البشرة

يعمل العسل علي تبيض البشرة وتنعيمها، فقومي بخلط ملعقة من العسل مع ملعقة كبيرة من الحليب واضيفي إليهم عصير ليمونة وملعقة من زيت الزيتون، وقومي بمزج الخليط جيدا، ثم قومي بوضع الخليط على البشرة واتركية لمدة نصف ساعة حتي يجفثم قومي بغسل البشرة بالماء كرري هذه الوصفة يومياً لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.