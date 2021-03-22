8 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المناسب من غير ما تقيسيه

البنطلون الجينز هو قطعة اساسية في دولابنا كلنا ، وفي الغالب بيكون عندنا اكتر من واحد بالوان وستايلات مختلفة ، وعلى الرغم انه من القطع اللي بيكون سهل الحصول عليها ، الا انه ما زال صعب اختيار الجينز المناسب ، لان ممكن يفقد شكله بسهولة او يوسع اوي او يبقى ضيق زيادة ، عشان كده احنا النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 نصايح لاختيار الجينز المناسب وحتى من غير ما تقيسيه.

نصايح لاختيار الجينز المناسب:

1- قياس محيط الخصر من السرة للعمود الفقري:

لو عايزة تعرفي مقاس الجينز مناسب ليكي ولا لا ، مش ضروري تقفي في طابور طويل قدام غرفة القياس ، كل اللي هتعمليه زرري البنطلون وحطيه على محيط الخصر من السرة للعمود الفقري ، لو الجينز مغطي المسافة دي بالكامل ، فده هيبقى مقاسك المظبوط ، والطريقة دي بتكون صح مع معظم اشكال الجسم.

2- القياس بالكتفين:

انتي تقدري تعرفي اذا كان الجينز مناسب لمنطقة الوركين من غير ما حتى تقيسيه ، وعشان تعملي ده ، دوري على اوسع جزء من الجينز في منطقة الوركين وحطيه على الكتفين من الجزء ده ، لو الجينز اعرض شوية من الكتف ده هيناسبك بالظبط.

لو الجينز اضيق او اعرض كتير عن الكتفين ، ده معناه انه مش مقاسك ، هيكون الجينز ضيق جدا او العكس واسع اوي ، والطريقة دي مناسبة جدا للاشخاص اللي كتافهم ومنطقة الورك عندهم قد بعض ، اما بالنسبة للاشخاص اللي اكتافهم اضيق من الوركين او العكس ، الطريقة دي ممكن تكون مش مناسبة ليهم.

3- خامة الجينز:

كتير من الاشخاص بيدوروا على الجينز المصنوع من القطن ، الا ان الجينز المصنوع من القطن بنسبة 100% مش هيدوم معاكي فترة طويلة ، بمجرد ما تقعدي شوية بيه هيفقد شكله وهيتمدد ، وده السبب ان خامة الجينز المفروض تحتوي على الايلاستين.

وعادة الكمية المناسبة من الايلاستين هي 2% – 3% للجينز الكلاسيك و 10% من الايلاستين او الليكرا للجينز الضيق ، غير كده الجينز هيتمدد من عند الركبتين وهيترهل من منطقة الوركين ، والغسيل مش هيرجع له شكله الاصلي.

4- خيوط الجينز:

عادة الخيوط بتكون متوجهة بشكل قطري او مايل ناحية اليمين ، وفي كمان اللي بتكون اتجاه الشمال ودي بتكون الافضل ، لان في الحالة دي الخيوط بتكون قريبة من بعض وبتتقارب مع بعض في وسط الرجل ، وده هيمنع الرجل من الالتواء اثناء المشي.

5- الوسط:

عند اختيار الجينز ممكن يكون صعب تحديد الحجم المناسب لوسطك ، في طريقة بسيطة اوي تقدري تعمليها وانتي بتقسيه هتساعدك في الاختيار ، لو قدرتي تحطي صوباع او صوباعين بشكل مريح خلف محيط الخصر في الجينز ، ده معناه ان ده الحجم المثالي ليكي ، اما لو قدرتي تحطي كف ايدك كله في المساحة دي ، ده معناه ان الجينز كبير جدا بالنسبة لك ، ولو ماقدرتيش تحطي حتى صوابعك خلف محيط الخصر ، الافضل ماتشتريش الجينز ده ، لانه هيبقى صغير اوي وهيضغط على منطقة البطن وانتي لابساه.

6- الشوز:

لما تيجي تختاري الجينز البسي الشوز اللي انتي ناوية تلبسيه عليه ، ده هيساعدك تشوفي شكل البنطلون على الشوز بالاضافة لتقييم طول ارجل الجينز والمظهر العام كله ، وطول الارجل بتعتمد على ستايل الجينز ، على سبيل المثال ، الجينز الواسع عادة بيكون طويل اوي ، والمفروض تكون المسافة من الارض لحافة الساق حوالي 0.5 – 1 بوصة ، في حين ان الجينز الضيق المفروض يوصل للكاحل بس.

7- الجيوب:

الجيوب الخلفية بتلعب دور مهم ، لو جسمك ممتليء وعايزة تحسني شكله ، الافضل تتجنبي الجينز اللي فيه تطريز او اي تفاصيل بارزة ، على العكس لو منطقة المؤخرة مش ممتلئة ، اختاري الجينز اللي فيه تفاصيل عشان يدي حجم اكبر للمنطقة.

8- عرض رجل الجينز:

العرض كمان بيعتمد على ستايل البنطلون ، لو البنطلون قصير اتأكدي ان رجله مش واسعة اوي ، لان في الحالة دي هيبين رجلك اقصر ، وكل ما الرجل وسعت ده هيزود من حجم الجسم ، الافضل ان البنطلون يكون اعرض بنسبة بسيطة من الساقين.

10 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المثالي