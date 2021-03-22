تطويل الرموش بالخلطة السحرية في ثلاثة أيام فقط مجربة ومضمونة

تطويل الرموش بالخلطة السحرية، الرموش الكثيفة والبارزة من مقومات الجمال التي تتمنى كل فتاه أن تحصل عليها، لذلك تستخدم معظم النساء الماسكارا أو الرموش الصناعية للحصول على جاذبية وطلة مميزة للعين، ولكن استخدام الطرق السابقة يسبب ضرر كبير للرموش، لذلك من الأفضل العناية بالرموش واستخدام وصفات طبيعية للحصول على رموش طبيعية بارزة وكثيفة.

تطويل الرموش بالخلطة السحرية

يمكن استخدام عدة مواد طبيعية لتطويل الرموش في فترة بسيطة، ومن هذه المواد حليب جوز الهند، حيث يتم مسح الرموش بقطعة قطن مبللة بحليب جوز الهند، ونترك الحليب على الرموش لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعد ذلك نغس الرموش بماء دافئ ونكرر هذه الطريقة مرتين يوميا لمدة لا تقل عن شهر لنلاحظ الفرق بعد فترة.

كذلك يمكن استخدام البيض لتطويل الرموش، حيث يتم خلط حبة من البيض مع ملعقة كبيرة من الجلسرين، وبعدها نمسح الرموش بقطنة مبللة بهذا الخليط، ونترك الرموش لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل الرموش بالماء الدافئ، وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات كل أسبوع.

طريقة لتطويل الرموش

كذلك يساعد الشاي الأخضر على تطويل الرموش، حيث يتم مسح الرموش بقطنة مبللة ببعض منه وبعد مرور عشر دقائق يتم غسل الرموش، وللحصول على نتيجة ملحوظة يجب الالتزام بتطبيق هذه الطريقة مرتين يومياً لمدة لا تقل عن شهرين.

كذلك يمكن استخدام جل الصبار لتطويل الرموش، حيث يتم مسح الرموش بالقليل منه قبل النوم، وفي الصباح يتم غسل الرموش بالماء الفاتر، ومع المواظبة على هذه الطريقة يومياً لمدة لا تقل عن شهرين، سوف نلاحظ تغيير كبير في طول الرموش وكثافتها.

زيوت لتطويل الرموش

كذلك يمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش ومن هذه الزيوت زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، حيث يتم مسح الرموش بقطنة مبللة بالزيت قبل النوم مباشرة، وفي الصباح يتم غسل الرموش ومع المواظبة يوميا على استخدام هذه الزيوت، نحصل على نتيجة ملحوظة خلال شهرين أو ثلاثة، كذلك يمكن استخدام الفازلين بعد إذابته في حمام مائي ساخن بنفس طريقة الزيوت السابقة، حيث أثبت الفازلين فاعلية كبيرة في تطويل الشعر والرموش.

وصفة الشاي الأخضر لتطويل الرموش وتكثيفها

قومي بوضع ملعقة من الشاي الاخضر في الماء الساخن لمدة ٥ دقائق واتركية حتي يبرد تماما، ثم قومي بوضع الخليط على الرموش بفرشة المسكارا واتركية حتي الصباح بعد ذلك قومي بغسل بالماء، احتفظي بالخليط المتبقي وضعية في الثلاجة، قومي بوضع هذه الوصفة يوميا وسوف تلاحظين الفرق