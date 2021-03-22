مكون سحري لعمل النوتيلا في المنزل مثل الخارج بنفس الطعم اللذيذ

نقدم لكم مكون سحري لعمل النوتيلا مثل المصانع وألذ حيث مع ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، أصبحت النوتيلا عبئًا على ميزانية الأسرة بين حريقين، لذلك سوف نقدم لكِ طريقة سحرية لعمل النوتيلا في البيت، والعديد من الأطفال يحبون النوتيلا فهي لذيذة للغاية لذا سوف نعرض لكم عبر موقعنا مقاديرها وطريقة تحضيرها بأقل التكاليف.

مكون سحري لعمل النوتيلا

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير النوتيلا.

نسكافيه (بمقدار ملعقتان كبيرتان).

كريم الكراميل (بمقدار ظرفان).

فانيليا (بمقدار ملعقتان).

سكر بودرة (بمقدار ملعقتان). ع

حليب نيدو (بمقدار عشر ملاعق).

مسحوق الكاكاو (بمقدار أربع ملاعق).

زيت (بمقدار ملعقتان).

قشطة (بمقدار علبتان).

كل ما عليك فعله هو خلط كافة المكونات السابقة بصورة جيدة في الخلاط الكهربائي حتى يتم التجانس، ثم قومي بتفريغ الخليط ووضعه في مرطبان زجاجي واتركيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.

نقدم لكم نوتيلا بالبندق الذيذه الذي يطلبها أغلبية الأطفال وإليكم المقادير.

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).

مسحوق الكاكاو (بمقدار نصف كوب).

قليل من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت البندق.

سكر أبيض ناعم (بمقدار كوب).

البندق المحمص (بمقدار كوبان).

قومي بتحميص كمية البندق في الفرن على حرارة 375 لمدة ربع ساعة مع التحريك من حين لآخر حتى يتم تحميصهما من كافة الجهات.

بعدما تنتهي عملية التحميص اتركيه حتى يبرد، ثم قومي بعد ذلك بتقشيره، ثم اطحنيه حتى يصبح ناعم تماماً وتأكدي من عدم وجود أي قشر.

قومي بإضافة جميع المكونات التي سبق ذكرها في الخلاط، ثم أضيفي إليها البندق قومي بخلطها حتى يتم التجانس جيداً، بعد الانتهاء قومي بوضعها في الثلاجة ويتم استخدامها وقتما ترغبين في ذلك.

لا يجب أن تأكلين الكثير من الشوكولاتة

حيث الإفراط في تناول الشوكولاتة يجعل الشخص يدمنها بسبب مادة الكافيين كما انها عامل من عوامل الإصابة بالسمنة، وذلك لكونها تحتوي على كمية عالية من الدهون، كما تؤدي إلى الإصابة بالسكر بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.